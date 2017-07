Avalan dictamen incompleto

Aunque el dictamen que avala la venta de dos terrenos fue aprobado por la mayoría panista la semana pasada en sesión de Ayuntamiento, su elaboración esta aún en proceso.





Esto debido a que los regidores, miembros de la Comisión de Hacienda, que aprobaron otorgar la venta a la empresa del ex oficial mayor, Jorge Solis, Coprice, y a un particular de nombre, José Alberto Montoya, no han firmado el dictamen que ya aprobaron.





La semana pasada, por un “error” el dictamen fue regresado a comisión y en cuestión de horas se aprobó y se subió a sesión extraordinaria de Ayuntamiento donde los panistas mayoritearon.





“Ya se autorizó la venta en sesión de Ayuntamiento, y ahorita estamos en la etapa de darle seguimiento. Una cosa es que se autorice y otra es darle seguimiento”, señaló la síndica, María Eugenia Mosqueda, presidenta de la Comisión de Hacienda.





“En eso estamos, el dictamen ya está. Nada más están pendientes la firmas, entonces ya nada más que se terminen de recabar para que se le dé el seguimiento que corresponde”.





Es irregularidad

El regidor Jorge Montes, quien es miembro de la comisión y votó en contra, sostuvo que el hecho de que el dictamen no se haya firmado es una irregularidad que puede generar consecuencias.

Agregó que el proceso legal implica que quienes aprobaron, firmen en comisión y se suba al pleno.

“Es una situación irregular, ilegal. Antes de subirse los dictámenes a sesión de Ayuntamiento tienen que estar aprobados y firmados por la comisión, pero es una práctica común que el secretario del Ayuntamiento (Francisco Montellano) ha estado tolerando.





“Puede haber observación de la Auditoría Superior, se presta a que los dictámenes se cambien como ya sucedió o se pretendía cambiar”, comentó.