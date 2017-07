Llega Autobús de la Libertad

A pesar de los intentos de la comunidad LGBTTTIQ para impedir su llegada, el ‘Autobús de la Libertad’ del Consejo Mexicano de la Familia, visitó a tarde de ayer Celaya.





Con las leyendas: ¡Dejen a los niños en paz! y ‘Con mis hijos no se metan’, el autobús arribó a la Calzada Independencia la tarde de ayer, donde más de 400 personas hicieron una valla humana para que el líder del consejo, Juan Dabdoub, pudiera bajar del autobús.





El objetivo de ese autobús es buscar que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos, que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a la familia y exigirle a la autoridad de que no se eduque a la sociedad en ideologías, explicó Juan Dabdoub en una rueda de prensa.





Desde las 5:30 de la tarde, hora en que se tenía contemplado que el autobús arribara al centro de la ciudad, miembros de la comunidad LGBTTTIQ en Celaya se manifestaron a un costado de la Columna de la Independencia, mostraron su repudio ante dicho consejo mediante pancartas





“La llegada de este camión incita al odio, que no nos acepten y respeten, no es que alguien nos haya inculcado, la decisión debe respetarse, no vamos a dejar que pase, somos poca gente porque apenas ayer nos dimos cuenta que venía el camión homofóbico”, aseguró Alvin Ramírez, líder de la comunidad LGBTTTIQ en Celaya.





De forma paulatina, los simpatizantes del Consejo Mexicano de la Familia fueron sumándose en la Calzada Independencia y antes del arribo del camión hicieron una valla humana para que el camión pudiera circular libremente.





Al arribar al sitio por el Paseo Guadalupe, miembros de la comunidad trataron de impedir su paso al poner su bandera y diversas pancartas en el parabrisas del vehículo, sin embargo, el líder del consejo pudo descender del autobús e ingresó a un restaurante donde ofreció una rueda de prensa.





Dabdoub admitió que dicho autobús es “polémico” pero aclaró que es un “detonador para llamar la atención, destapar el ducto de diálogo que está tapado entre autoridades y nosotros”.





“Este autobús de la libertad es una secuencia de una serie de actividades que hemos ido realizando desde hace dos años, donde comenzamos recaudando firmas para una iniciativa ciudadana para reformar la Constitución”, dijo.





Agregó que el consejo no recibe órdenes de la Iglesia y su trayecto es financiado por los consejos pro familia en cada municipio.





Antes de irse de Celaya, Juan Dabdoub platicó durante algunos minutos con los simpatizantes en la Casa Pastoral de la Diócesis de Celaya.