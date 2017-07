¿Congresos federal y estatales eficientes?

El dinero que pagamos los Mexicanos que contribuimos, ahí está, sólo que considero que no se usa adecuadamente, por las cantidades propiamente ilimitadas con que se despachan a sus anchas, el INE, los diputados Federales y los diputados estatales, así como los partidos políticos. $11.232 millones de pesos, fue el presupuesto del INE (Instituto Nacional Electoral) que se encarga dentro de otras cosas, de organizar las elecciones de la Federación, porque de las elecciones estatales, se encargan los propios estados a menos que le ,subroguen esta obligación. El financiamiento del estado a favor de los partidos políticos -cito solamente los dos últimos años- fue de un total de 3,953 millones de pesos para el año de 2017 y de 4,059 millones de pesos para el año de 2016. Los principales partidos políticos considerando como tales al PAN, PRI, PRD Y MORENA, recibieron las cantidades como sigue: PRI 2017 1,100 millones y 2016 1,000 millones. PAN 2017 799 Millones y 2016 790 Millones. PRD 2017 430 millones, 2016 410 millones. MORENA. 2017 200 millones, 2016 190 millones. ¿Realmente necesitan cada partido esas cantidades que podemos considerar como estratosféricas? ¿Qué hacen los partidos políticos con tanto dinero? Uno de los detalles por la que son señalados dichos partidos políticos es su falta de transparencia, que no es culpa de los mismos, sino de la institución que debería estar al tanto de si esas cantidades se aplican debidamente. Considero, como en el caso de López Obrador, que es un gran negocio tener a su disposición un partido político como sucede en la realidad. Al margen de la gravedad de estas disposiciones de dinero, cabe la pregunta de cuantos diputados son realmente eficientes y cuantos no y lo mismo es para los congresos estatales. Considero que la respuesta evidente, es que la mayoría no son eficientes. No es posible considerar a un Duarte en Veracruz, que haya podido de manera hasta ahora impune, robar tanto dinero si los congresos locales hubieran actuado como contrapeso del poder ejecutivo, según expresó Juan Pardinas en una entrevista radiofónica que le hicieron recientemente, pero que no deja de ser un concepto muy evidente para todos. Asimismo, los congresos locales en época de elecciones, tienen un presupuesto que no es comparable con el presupuesto normal. Es decir, tienen una cantidad de recursos a su disposición impresionante, sin citar cifras al respecto, porque no quiero abrumar al amable lector, con tantas cifras. Una muestra de lo ineficientes que son nuestros diputados federales, es que en tanto tiempo no han podido nombrar a un fiscal anticorrupción por diferentes motivos. El PRI le echa la culpa al PAN y viceversa, pero lo grave del caso es que el mismo no ha sido nombrado y lo más grave del caso es que existe un artículo condicionante, de que las reformas aprobadas en 2013, no entrarán en vigor plenamente, hasta que sea nombrado dicho fiscal, que actuaría al margen del poder ejecutivo. El mismo personaje expresaba que el ahorro no está en disminuir el número de diputados, sino en volverlos eficientes, cuestión que está por verse y que es muy difícil de lograr, Asimismo considerar por parte de los abogados si podrá revisar la Auditoría de la Federación las cantidades que reciben los congresos estatales para las épocas electorales, por ser cantidades que son aportadas por la federación cosa que hasta la fecha no se ha hecho, pues son las auditorías estatales las que revisan dichas cantidades con la falta de transparencia correspondiente. Consideremos pues, que son los coordinadores acompañados de unos pocos diputados, los que realmente toman las decisiones, los demás sólo levantan la mano, respecto de lo que fue aprobado en comisiones, recibiendo además cantidades extras, quien detenta las mencionadas comisiones. Se acaba de dar en SLP un caso, en el que el Congreso Local, actuaba como extorsionador de los Presidentes Municipales, quienes recibían la auditoría del estado y para “limpiar” las culpas en que los mismos habían incurrido, mediante la cuota respectiva, los diputados locales se encargaban de hacer desaparecer dichas responsabilidades. No nos extrañan esos hechos, sino la impunidad con que se desarrollan, pues la pregunta final es; ¿derivado sobre todo del caso SLP, hasta cuándo tendremos que padecer esto? La respuesta es no lo sé.