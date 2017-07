El Gobernador ha fallado en la seguridad: la solución la tiene la sociedad

Qué fácil es quitarse la responsabilidad culpando al gobierno federal del aumento de la violencia, la delincuencia y los asesinatos dolosos en Guanajuato. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Miguel Márquez Márquez?



Los ciudadanos podemos aportar algunas ideas y estrategias para bajar el crimen pero el gobierno tanto estatal como federal no escuchan a los ciudadanos y además el gobierno municipal carece de recursos para invertir en todo aquello que pueda contribuir para bajar la inseguridad.



Si todo el dinero que invierten en represión punitiva, lo invirtieran en prevención temprana de los adolescentes, en educación, en prevención de los delitos, en programas de salud de los drogadictos, en deporte, en escuelas de Bellas Artes públicas, en urbanismo, en parques de recreación para los adolescentes. Todo esto podría contribuir para bajar la violencia y la delincuencia.



A pesar de todo, vamos a encontrar la solución a la inseguridad que no la han podido bajar incluso ha aumentado por la estrategia obsoleta del gobierno federal y el estatal. Estos gobiernos han hecho todo tipo de maniobras desde hacer una nueva policía, gendarmería federal hasta policía urbana estatal que no han dado los frutos que se han esperado ni el Programa Escudo ha funcionado.



La solución de la inseguridad está en cada municipios que sería mucho más fácil combatir la delincuencia organizada pero el gobierno centralista ya sea estatal o federal quieren ejercer el poder a través de la policía federal y de la policía estatal que han sido un total fracaso, por esa misma razón el crimen sigue creciendo porque están bien organizados y las policías no están bien articuladas para que trabajen en unión que nunca lo han podido hacer. Y el Gobernador, Lic. Miguel Márquez Márquez, culpó a la federación por las leyes laxas sobre las armas y, ¿por qué el Gobernador no hace una campaña comprando las armas y desarmando a Guanajuato, en lugar de quejarse?



Vamos hacer un pequeño ensayo donde la policía municipal tiene todas las prerrogativas para ejercer la ley y el orden de los ciudadanos. Desde que la policía municipal debe estar mejor preparada en todos los aspectos de prevención, de inteligencia y de cultura que se necesitan para que el policía sea un docente que puede actuar primero en la prevención, la educación y la orientación de los jóvenes, segundo, tenemos que romper paradigmas cambiando el sistema cuasi militar, de persecución y castigos que no ha dado buenos resultados.



Este ensayo se podría llevar a cabo en el Municipio de Celaya, pero se necesita que el gobierno estatal y el federal estén de acuerdo y aporten todo el dinero que se requiere para que pueda funcionar una policía inteligente docente municipal.



El centralismo funcionó cuando México tenía 30 millones de ciudadanos pero ahora que tenemos 120 millones de ciudadanos necesitamos un federalismo para que la mayor parte de los recursos se queden en los municipios.



Si no nos movemos hacia una descentralización federal y estatal en todos los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, seguirá creciendo el crimen organizado aunque los centralistas no lo quieran y continúen defendiendo ese sistema decadente que ya no ha funcionado en México.



En el Estado de Guanajuato, tenemos 46 municipios, ¿qué no sería más fácil que cada municipio sea autosuficiente en seguridad pública? El gobierno estatal y federal tardan en auxiliar a los municipios, mientras tanto en Celaya no hay los recursos ni los policías que se requieren para combatir con inteligencia el crimen organizado.



Yo creo que es el momento de que el Gobernador, Lic. Miguel Márquez Márquez, busque la solución entre los ciudadanos que podemos aportar mucho más que el Secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca y el Procurador Carlos Zamarripa, que no han logrado bajar la violencia y los crímenes, incluso han aumentado en el Estado de Guanajuato.



Una idea para romper paradigmas: Sí queremos que haya seguridad en México, hay que invertir la pirámide de jerarquías. Y primero debe ser la policía municipal, luego la estatal y al último la federal que en ese orden podríamos tener seguridad pública.