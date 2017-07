“EPN y Trump y el 2018”

Si yo fuera Gober y quisiera ser candidato tendría que hacer algunas cosas diferentes, entre ellas, gobernar de manera excepcional y transparente.

Llama mi atención la cantidad de tiradores que se apuntan para el 2018, desde los que copiando a Frank Underwood y a Claire en “House of Cards”, quieren gobernar en pareja, como lo patentaron Chente y Marthita y lo quieren replicar Felipe y Margarita; pasando por los que con un asco de gobierno, como Graco en Morelos, Rafa Moreno en Puebla, Yunes en Veracruz y Silvano Aureoles en Michoacán, se sienten la última Pepsi en el desierto y merecedores de la candidatura de su partido, apoyados en el poder económico que da el manejar el dinero del pueblo, dinero ajeno,… hasta los sátrapas como los Duarte´s que, de la misma manera que compraron conciencias y complicidades desde las alturas para en connivencia con el gobierno federal y sus partidos, poder esquilmar el erario y realizar los fraudes a las arcas estatales más grandes y escandalosos de los que se tenga memoria, pensaron que podían o pueden comprar la silla del Águila, aspiraciones que terminaron frustradas por culpa de la justicia, la Interpol y su propia estupidez. Lo sé, estimado lector, no creas que olvido a los priístas que siguen agachados esperando que el dedo todopoderoso de EPN, tan poderoso que otorgó impunidad a Karime Macías las esposa de Javidú que huyó con su guardadito, impuso al Gober en el EdoMex, administra la justicia en función de tiempos electorales y nombra Presidente de su partido a Enrique Ochoa, un hombre deshonesto que repudia la corrupción,… ajena. Aquí cabe la pregunta: ¿servirá para gobernar a México en estos tiempos aciagos, un hombre que se doblega ante el dedo presidencial y se humilla aceptando que es candidato por la decisión de un solo “hombre” (entre comillas) y no por la convicción y apoyo de los militantes del partidazo?; conocedor de antemano que para ganar tendrá que hacer uso de la complicidad del INE, de dinero mal habido y de todas las mañas, trampas y recursos vergonzantes disponibles en la política mexicana, para tener una oportunidad como la que le dio el cuestionado triunfo, basado en la trampa y el engaño, a Alfredo del Mazo en el EdoMex… No, no creo que un priísta le sea útil a un México soberano e independiente como el que aspiro.

No te me desesperes estimado lector, no se me olvidan las cabezas de partido como el “Niño Azul” Ricardo Anaya, envilecido con el uso abusivo de la propaganda de su partido y la vergonzante alianza con La Barrales (inversionista gringa de “izquierda”), ni el Peje y Lagarto, cuya función es martirizarse para ganar perdiendo. En mi opinión AMLO juega el papel de víctima para servir de desahogo a los millones de mexicanos que cada seis años urgen de una veladora que les dé esperanza mientras los esquilman otros seis años; por eso, en mi opinión, el Peje juega para perder (cobrando bien) y así servir de catalizador social, en beneficio de la mafia en el poder y de los güeros, para evitar la violencia justificada de los que nada tienen y todo les quitan.

Perdón, estimado lector, me salí de tema, y es que no puedo evitar irritarme ante la desmedida ambición de suspirantes sin calificaciones y la podredumbre del sistema político y de gobierno mexicano, que tiene cómo cereza del pastel, la oportuna sordera de nuestro Canciller Videgaray y del que cobra como Presidente, que convenientemente no escucharon cuando Trump repitió en sus narices y a nivel mundial que México pagaría el Muro ¿De verdad no oyeron?, o, como es mi opinión, ambos se hicieron pendejos para no incomodar al patrón que tienen en la Casa Blanca, no la de la vergüenza en México adquirida de amigotes beneficiados con contratos asignados desde el poder, sino la Casa Blanca que habita el Sr. Trump, Presidente de USA, y desde donde, en mi opinión, da instrucciones a nuestro “Presidente” (entre comillas), de callar y obedecer.

¿Acaso tuvo Peña Nieto oportunidad de responder al Comandante en Jefe del ejército más poderoso del mundo? ¡Sin duda!, no justifiquemos a nuestro pusilánime “presidente” (con minúsculas) en su cobardía y falta de “esos” para responder con dignidad que: “Es una vergüenza que el Presidente de los Estados Unidos repita como chiquillo de ocho años, amenazas que no puede cumplir porque simple y llanamente no manda en México y desconoce que el Derecho Internacional le impide: Hacer uso de la fuerza para satisfacer sus berrinches y cumplir sus caprichos en naciones independientes y soberanas como México” ¿De verdad un Presidente de México le puede contestar así al de USA?, Peña Nieto ¡No!, otro con más dignidad, compromiso con México y carácter ¡Sí! Esperemos al 2018… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Santiago Heyser Beltrán