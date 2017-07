Los inventos de Gelasio

Saludos locos! También son útiles. Dice el dicho que de poetas y locos todos tenemos un poco. Hay locuras que han cambiado al mundo. La historia de Gelasio fue escrita de una manera muy agradable. El autor Óscar Martínez Vélez (México 1967) fue un niño que se la pasaba jugando a los piratas, ha escrito para programas de radio y televisión, también es titiritero y ha diseñado juegos para Internet. Actualmente colabora con la Universidad de la Ciudad de México en la organización de la licenciatura de creación literaria. Otros libros que ha publicado son Hilario y la Cucaracha Maravillosa, Guácala y La Historia del Hipopótamo que se creía mosca. Leamos: “Gelasio era un niño inventor. Había hecho una máquina para inflar burbujas de colores, otra que fabricaba caramelos y una más que le cambiaba los pañales a su hermanita; un chocolate con olor a chocolate y que era del color del chocolate, pero sabía a fresa; una patineta de propulsión a chorro; unos zapatos para caminar en el techo, un cohete para hormigas, y muchas otras cosas que siempre sorprendían a todo el mundo. Una vez, Gelasio inventó algo que no sabía lo que era o cómo funcionaba. Sucedió un sábado en que se había levantado temprano para trabajar en su laboratorio y había estado mezclando algunas sustancias muy poderosas y casi desconocidas, experimentos que quizá tendrían un peligroso resultado… hasta que su mamá lo llamó a desayunar. –Gelasio, ya está tu chocolate. Después de comer un plátano, dos panqués, un huevo cocido y un vaso de leche con chocolate regresó al sótano y observó el producto de aquella súbita inspiración matutina. -¿Para qué servirá?- se preguntó. Era un caldo verde, espeso y burbujeante, que le recordaba a la más horrible sopa de chícharos que había probado en su vida. Para conocer la utilidad de su nuevo invento decidió llenar un gotero y hacer algunos experimentos fuera del laboratorio. Primero fue al cuarto de su papá, que por no trabajar los sábados le gustaba aprovechar la cama casi hasta mediodía, por eso cuando entró Gelasio se lo encontró dormido. –Grrr….tri ti tri ti ti… grrr…tri ti ti ti… Y además de dormido estaba roncando. Entonces el niño inventor se le ocurrió que quizá su nueva creación serviría para eliminar los ronquidos. Acercó el gotero hasta la boca de su papá y dejó caer una gota verde entre sus dientes. –Grrr… grrr…grrr… el señor hizo gárgaras dormido, abrió los ojos en blanco, sacudió la cabeza, y por un momento parecía que se ahogaba, hasta que escupió la sustancia verde. Dejó de roncar. Y Gelasio estaba por lanzar un grito cuando… -Grrr…tri…ti…tri…ti…ti…t… Volvió a roncar. El niño se dio cuenta de que el nuevo invento no eliminaba los ronquidos y decidió salir a la calle para probar la sustancia de otra forma. Primero experimentó con una flor, quería ver si lo que había inventado era un súper abono que la haría crecer en segundos, esperó… y no sucedió nada. Entonces la probó en otras cosas, a todo lo que se encontraba le dejaba caer una gota: a un perro, a una catarina, a una lata de refresco, a un pastelillo de manzana, a un zapato viejo. Y así anduvo hasta que casí se acabó todo el gotero. Y cuando pensaba que su nueva creación no serviría para nada se encontró a Paty en una esquina. Ella era la mejor amiga de Gelasio.” Nos leeremos en la próxima. Y el pilón filosófico: “La literatura es siempre una expedición a la verdad”. Franz Kafka.

Título: Los inventos de Gelasio



Autor: Óscar Martínez Vélez



Editorial: Norma



