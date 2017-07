Usa su pierna artificial ¡como pizarra!

Una mujer ha viajado por Europa y ha anotado los nombres de sus destinos en su pierna protésica.



Por una enfermedad ósea congénita, Devon Gallagher, de 23 años y originaria de Filadelfia, perdió su pierna cuando tenía 4 años, pero eso, afirma, no le impide ser feliz.



Cada dos años, explicó Devon al Daily Mail, cambia de prótesis. Decidió entonces que la extremidad artificial debía funcionar como una pizarra para documentar el nombre de cada una de las ciudades europeas que iba a visitar.



Amsterdam, Barcelona, Bruselas, Atenas, Budapest, Viena y Munich —entre otras ciudades— fueron parte del recorrido de Devon.



Subió las fotos que tomó a redes sociales y tuvo una respuesta positiva.



"Mucha gente no entiende cómo puedo ser tan feliz en mi situación.



"Supongo que aprendí a una edad temprana que la vida no es justa a veces, pero todavía se puede llevar una vida feliz y satisfactoria si se tiene la actitud correcta", dijo Devon.