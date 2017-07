Actores de Hollywood se bajan sueldo a favor de esta actriz

No importan cuan alto lo digan. Que lo denuncien en discursos, entrevistas, redes sociales. La disparidad salarial en Hollywood existe y según se plantea el futuro a corto plazo seguirá existiendo. Los hombres ganan más, las mujeres menos. De nada sirve que estudios como el que realiza el Instituto See Jane, que fundó la actriz Geena Davis, aseguren que las películas con mujeres protagonistas consiguen un 16% más en la taquilla que las que protagonizan los hombres. Bajo esta realidad parece que a las actrices solo les queda apelar a la solidaridad de sus compañeros masculinos. Así lo ha dejado demostrado el último reportaje que protagoniza Emma Stone para la revista Out Magazine.

La ganadora de un Oscar a mejor actriz por su papel en Ciudad de las estrellas: La, la, Land confesó a la publicación que sus compañeros, hombres, decidieron bajarse el suelo con tal de lograr que ella ganara lo mismo que ellos. Y aunque no quiso revelar quienes de ellos decidieron reducir sus ingresos, sí que dijo que lo hicieron porque consideraban que era lo más justo con ella.

“En el tiempo que llevo en esta carrera he necesitado que mis compañeros hombres tengan que reducirse el sueldo para que yo pueda estar en igualdad salarial. Y eso es algo que ellos hacen porque sienten que es lo correcto y lo justo. Eso, además, es algo que no necesariamente se discute”, expone la galardona actriz. Quien se muestra indignada con la situación, pues le parece increíble que la igualdad salarial dependa de que alguien tenga que decir, desinteresadamente, que es lo justo.

Según la estadounidense, el sistema decotización en Hollywood calcula lo que le va a pagar a un actor en función de cuánto dinero generaron en sus producciones anteriores. “Si mi compañero de reparto, que seguramente tiene una cotización más alta que la mía, cree que debemos estar en el mismo nivel y decide que le recorten su paga para que podamos emparejarnos, entonces eso cambia mi próxima cotización y por ende mi vida”, añade.

“No se trata de ‘las mujeres son esto y los hombres esto otro’. Se trata de que todos somos lo mismo, somos iguales,merecemos el mismo respeto y los mismos derechos”, sentencia.

Los comentarios de Stone surgieron durante una mesa redonda que realizó con la actriz Andrea Riseborough y la extenista Billie Jean King, a quien Stone da vida en el drama Battle of the Sexes. La película narra la victoria de King sobre el tenista Bobby Riggs en un partido de exhibición disputado en 1973.