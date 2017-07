El famoso que será padrino de Timbiriche

Luego del reencuentro de Timbiriche, la banda no sólo tendrá una gira para conmemorar los 35 años de carrera artística, también grabará un material en vivo en el cual participará el cantante Miguel Bosé.

El artista español, quien hace más de tres décadas le dio "la pata de la buena suerte" a la banda infantil, se unirá a los ahora cantantes de 45 años en su festejo. Así lo dio a conocer Bosé en rueda de prensa, donde destacó estar feliz de estar en este proyecto pues considera a los integrantes como sus propios hijos artísticos. "Me he enterado de que participaré en el DVD que se va a grabar, no sabía nada pero pues es lógico y tiene todo el sentido del mundo que yo esté ahí, ya que así como invitarán a todos los que han hecho parte de la historia de Timbiriche, pues yo estuve con ellos desde el principio", detalló.

El músico de 61 años no especificó si se unirá en alguna de las presentaciones que el grupo tendrá en el Auditorio Nacional, pero no lo descartó, pues además de estar con ellos desde sus inicios, también fue su productor. "Hay que recordar que yo fui su productor y compositor de las canciones que todo mundo canta y que nadie sabe que yo compuse, como 'Cocorito', 'México' y todas esas canciones de aquel álbum son mías, así que tendré que estar porque es una celebración que no me puedo perder", añadió. Tras las presentaciones que Miguel tendrá en México el 13, 14 y 15 de octubre próximo, comenzará a trabajar en su nuevo material discográfico que saldrá en 2018. "Espero que en diciembre ya que este en vacaciones me pueda sentar a trabajar en el nuevo material, ya tengo algunas ideas", señaló.