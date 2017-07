'Hacker' puso a modelo en aprietos amorosos con Justin Bieber

Un hacker usurpó la identidad de la bella modelo Alexis Ren y éste la puso en aprietos con el cantante Justin Bieber. La bella chica fue vitcima de un robo de identidad en su cuenta de Instagram. Mediante la red social el hacker lanzó un mensaje para Justin en el que le proponía pasar una noche con ella. En el mensaje decía que la modelo tenía ganas de tener al cantante en su cama, además publicó una foto de Bieber sin camisa en la cuenta. Otro de los mensajes iba dirigido a Jacob Startorius en el que decía que no quería tener nada con él. Cuando Ren pudo tener acceso nuevamente a su cuenta puso un mensaje por medio de la aplicación Stories en el que pedía perdón a sus fans aclarando lo sucedido. “Lo siento por todo el mundo que recibió spam desde mi cuenta. Me siento violada y muy enfadada. Si les han pedido sus número diciendo que tengo un nuevo teléfono por favor ignórenlo porque no era yo“, dijo Alexis.

