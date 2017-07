Muere actor de True Blood

Nelsan Ellis, famoso por su papel como Lafayette Reynolds, en la serie de HBO, True Blood, murió a los 39 años, informó Variety.

El actor falleció por las complicaciones de una falla cardiaca.

"Estamos extremadamente tristes por escuchar sobre la muerte de Nelsan Ellis", expresó HBO a través de un comunicado.

"Nelsan fue un miembro de la familia HBO por un largo tiempo, y su papel como Lafayette será recordado con todo el legado de True Blood. Nelsan será cariñosamente extrañado por sus fans y todos nosotros en HBO", agrega el documento.

Octavia Spencer, quien fuera compañera de Ellis, en Historias Cruzadas, rompió el silencio en redes sociales respecto a la muerte este sábado.

"Sólo puedo decir que hemos perdido a Nelsan. Mi corazón se rompe por sus hijos y familia", escribió junto a una foto del actor.

Just got word that we lost @nelsanellisofficial. My heart breaks for his kids and family. #RIPNelsanEllis. #brillIantactor #trueblood #getonup #thesoloist #thehelp Una publicación compartida de Octavia Spencer (@therealoctaviaspencer) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 11:43 PDT

Además de True Blood, Ellis tuvo el participó en la serie Elementary y formó parte de los filmes Get On Up, The Stanford Prison Experiment,Little Boxes y The Butler.

El intérprete nació en Harvey, Illinois y dejó un hijo, Breon.