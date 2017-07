Por este problema Danna Paola fue al hospital

El regreso de la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar" se dio por una razón: los fans que pedían un poco más de esta historia basada en la música del grupo español Mecano, explicó el productor Alejandro Gou la noche del jueves anterior, cuando se llevó a cabo la función de reestreno en el Teatro Aldama.

"Los fans de HNPL son de verdad, hice una encuesta en una preventa con ellos ¿pueden creer que hay seguidores que la han visto más de 100 veces? Yo que soy el productor no la he visto 100 veces, entonces el principal compromiso era con los fans, que les gustara la obra. En lo particular es un musical que cambió mi vida como productor, es de mis consentidos, estoy muy contento porque el público está respondiendo muy bien", declaró Gou.

Ese gusto se vio reflejado desde antes de que iniciara la función, cuando los admiradores de este montaje llegaban ataviados con la emblemática chamarra roja, que hace alusión al personaje de Colate, interpretado por Roger González; al entrar a la sala las butacas estuvieron prácticamente ocupadas en su totalidad (849 lugares). Pero ese mismo gusto por ver de nuevo este montaje pudo haber sido frustrado, porque Alejandro Gou estuvo a punto de cancelar el evento, debido a que unas horas antes su protagonista femenina, Danna Paola, presentó un problema de salud. "Tener a Danna Paola como María es un agasajo.

Ayer estuvo en el hospital e iba a cancelar hoy, tuvo un problema intestinal fuerte, cuando le dije que cancelaría me contestó 'qué vas a cancelar' y aquí está al pie del cañón, súper profesional". Si Gou no hubiera mencionado este incidente, nadie se hubiera dado cuenta que Danna estaba enferma, porque actuó con mucha energía y fuerza, además de demostrar el gran talento vocal con que cuenta, pero ella misma reconoció que esto se debió a que estuvo muy cobijada y protegida por sus compañeros de escena: el coprotagonista Mariano Palacios (Mario), Rogelio Suárez (Chacas), José Daniel Figueroa (Memo) y Gerardo González (Venancio). "Amo pisar este escenario y aun así haya pasado una mala noche, para mí este es el mejor de los regalos, por algo estoy aquí", expresó Danna Paola.