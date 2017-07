Combaten en Irapuato el robo de hidrocarburo

Ricardo Ortiz Gutiérrez se sumó a la molestia por la falta de presencia de Pemex en las reuniones de seguridad ante el tema de huachicol, al señalar que esta instancia federal debería ser la primera en buscar una solución a la problemática.



Personal de Pemex dejó “plantado” al Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez el pasado viernes en la reunión donde junto al Ejército Mexicano, lanzaron una campaña para disminuir la extracción de combustible de manera ilegal.



“No es la primera vez que no están, todas las instituciones federales, estatales y municipales hemos estado dando seguimiento a este tema tan delicado, y quien generalmente brilla por su ausencia es Pemex, debería ser el primer interesado en que esto se resolviera”, destacó.



Indicó que aunque desconoce los motivos de la omisión de Pemex, se suma a la molestia y el llamado del mandatario estatal, pues pareciera que no les interesa arreglar la situación que afecta al Estado.



“Espero que haya sido una omisión involuntaria, hay que dar el beneficio de la duda, pero ojalá que a la brevedad se reporten”, dijo.



Ante el llamado del Gobernador a los Ayuntamientos, para evitar otorgar permisos de usos de suelo en terrenos donde pasen ductos, Ortiz Gutiérrez refirió que ya existe una normativa en este sentido dentro del Código Territorial, para respetar las distancias con las líneas de combustible.



Señaló que en Irapuato, uno de los municipios donde más se detectan tomas clandestinas, se ha trabajado no sólo en el tema policiaco sino también de planeación, acciones que continuarán para identificar la actividad ilegal en las zonas rurales y suburbanas.



“Que cada quien haga lo que le corresponda, nosotros no encuadramos en ese llamado porque estamos haciendo la chamba, sin embargo si deberíamos ir más a fondo”, enfatizó.



Asimismo recordó que el municipio no interviene de manera directa, sino hasta que se le solicita apoyo por parte de autoridades federales, y que coadyuvan con otorgar información, aunque la actuación es tardada por parte de Pemex.

Destaca trabajo de Policía.

Que Irapuato sea el municipio con más tomas clandestinas de hidrocarburos detectadas obedece al trabajo efectivo de instancias municipales, estatales y federales en materia de seguridad, señaló el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde.



El pasado viernes, Arturo Velázquez Bravo, comandante de la XVI Zona Militar indicó que en este municipio de 2 a 3 tomas clandestinas por robo de hidrocarburos son detectadas a diario, las cuales son tapadas por personal del Ejército pero que vuelven a ser abiertas por los delincuentes.



El Secretario de Seguridad señaló que con el trabajo de las bases de operación mixta y la coordinación con el Ejército Mexicano, propician que más ductos ordeñados sean detectados y que se puedan aplicar estrategias de control.



“Ahorita llevamos aproximadamente 31 mil litros de combustible recuperado y puesto a disposición, alrededor de 35 o 36 vehículos con contenedores (...) se está trabajando, pero como lo dice el general Velázquez, descubres, tapas y vuelven otra vez”, dijo.



Comentó que Pemex también debe poner énfasis en la problemática de la ordeña de ductos de hidrocarburos, a fin de que de seguimiento a los casos detectados.