‘Planta’ Pemex a Márquez

El gobernador Miguel Márquez Márquez explotó ayer contra la desidia de Petróleos Mexicanos.



Luego de que el director de Pemex, José Antonio González Anaya, dejara platados a los mandos militares con sede en Guanajuato y a los funcionarios de seguridad del Estado, Márquez no se contuvo.



“Aquí hay resultados, hay trabajo, con Pemex, sin Pemex o a pesar de Pemex, nosotros no hemos dejado de trabajar, y vaya que se los digo con toda honestidad, el principal responsable es Pemex, es quien debería estar aquí”, dijo Márquez.



Durante una reunión en las instalaciones de la XII Región Militar, en esta ciudad, el Grupo de Coordinación Guanajuato anunció el arranque de la campaña permanente “Denuncia el robo de combustible”.



Márquez explicó que la campaña tiene como objetivo inhibir el robo de combustible.



El procurador Carlos Zamarripa dio un informe completo de la lucha de Guanajuato contra este delito federal.



A la reunión, en la que estuvieron el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera; el General Miguel Ángel Patiño Canchola, Comandante de la XII Región Militar y el General Arturo Velázquez Bravo, Comandante de XVI Zona Militar, se había comprometido a asistir González Anaya.



Pero ni vino ni envió a nadie de Pemex, lo que enojó a Márquez.



“Estoy muy molesto, desconcertado, el grupo de Coordinación igual”, dijo.



Más tarde, anunció por Twitter que el director de Pemex le había llamado para ‘reagendar’ la cita.



“Ahí estaremos las veces que sea necesario”, prometió González Ayala, tal y como lo había hecho hace 15 días.

Reitera llamado contra impunidad

Un periodo extraordinario pidió a los legisladores en el País, el gobernador, Miguel Márquez Márquez, para revisar el Sistema de Justicia, y evitar que continúe la impunidad.



“Un llamado muy respetuoso a todos los partidos políticos, a todos los legisladores en el País a que asuman un periodo extraordinario, no sobre cambiar el nuevo Sistema de Justicia en nuestro País, es un buen sistema, pero todo sistema requiere ajustes”, comentó.



El Mandatario estatal visitó Irapuato donde presentó su campaña contra el robo de combustible, invitando a los legisladores a hacer las modificaciones antes de septiembre de este año.



“Hoy nuestro País, vive una situación de emergencia nacional (...) por eso no puede esperar más hasta que regresen en septiembre los diputados, para llevar acabo el análisis, la discusión, en comisiones, luego subir a pleno para que toda esta gente siga en la calle, porque la puerta giratoria sigue día a día”, indicó.



Márquez Márquez aseguró que se están dando resultados en Guanajuato, asegurando más de 4 millones de litros de gasolina robada en los primeros seis meses de 2017 y con detenciones de más de mil involucrados en este delito, así como cateos y extinciones de dominio.



“No hay estado de la República que tenga estos resultados, me atrevo a decirlo, es nuestra obligación, nuestro compromiso y lo seguiremos haciendo, pero hay cosas que están fuera de nuestro alcance”, aseguró.