Pugnan por igualdad política

Con la premisa de que en Guanajuato existe la equidad en el sector político, diputadas y regidoras de la región pugnarán para que en el proceso electoral del 2018 se respete la paridad de género y se busquen perfiles ganadores.



Mujeres políticas del PAN, PRI y PRD coincidieron en que las condiciones están dadas para que la representación de su género triunfe de cara a los retos del próximo año, y que esto no se vea como quitar oportunidades a los hombres, sino como una suma de esfuerzos para lograr una mejor sociedad.



Coincidieron también en que al cumplirse la paridad de género, la política en la entidad cambiaría totalmente, pues algunas de ellas aseguraron que son las mujeres quienes mayor sensibilidad tienen ante las problemáticas sociales.



Actualmente sólo 2 municipios están encabezados por mujeres: Pueblo Nuevo y Santiago Maravatío, el primero de ellos a cargo de Larissa Solórzano Villanueva, y el segundo por Laura Chávez López. Cuestión que podría cambiar en 2018 si realmente se cumple la paridad de género.



Por otra parte, en el Senado tampoco se cumple con la paridad, ya que de los 128 senadores sólo 49 son mujeres, mientras que en la Cámara de Diputados de los 500 legisladores sólo hay 213 mujeres y de las 56 comisiones ordinarias, 14 son presididas por mujeres.



En el caso del Congreso Local de los 36 legisladores 16 son mujeres, mientras en los 46 municipios las sindicaturas están ocupadas en 26.42% por mujeres y en las regidurías representan el 44.5%.



La ley

El artículo 17, apartado A, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 22, párrafos segundo y tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que los partidos políticos están obligados a respetar y cumplir la paridad género.



Esto significa que en 50% se dará la postulación de candidatos y candidatas, tanto vertical como horizontal, en los principios de mayoría relativa y representación proporcional, para integrantes al Congreso del Estado, presidentes municipales, sindicaturas y regidurías.



En las candidaturas en las que haya tanto propietario como suplente para diputados, sindicaturas o regidores, la fórmula deberá estar conformada por personas del mismo género (mujer-mujer).



En la postulación de dichas candidaturas, deberá ser respetando el criterio de que a ninguno de los géneros se le asignarán exclusivamente aquellos distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más baja en el proceso electoral inmediato anterior.





Buscan eliminar simulaciones



Eliminar las simulaciones, evitar la violencia política y luchar por cerrar brechas es el reto que tienen los partidos políticos para cumplir la paridad de género frente a los comicios del 2018, señaló Karina Padilla Ávila, diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN).



Para la legisladora, la paridad no es un regalo de los gobiernos, sino el resultado de la lucha de muchas mujeres que buscaron abrir espacios de participación, que aunque no fue fácil por el régimen paternalista en el que se vive, han logrado un gran avance.



“Vivimos en un régimen paternal donde las mujeres somos señaladas, donde debemos en este sistema jugar un papel secundario, y por ello hay una mayor dificultad”, dijo.



Destacó que la violencia política a la mujer hace indispensable la creación de un Observatorio de Participación Política, para que se vigile el cumplimiento de las leyes y se pondere la participación de este sector de la población.



Consideró que sólo se puede avanzar como sociedad si las mujeres participan de lleno en las políticas públicas, que son las encargadas abogar por otras mujeres en temas como la lactancia, violencia, enfermedades y sobre todo compatibilizar el trabajo de familia.



Entre los obstáculos a los que prevé que se enfrentarán son los estereotipos discriminatorios y la simulación, por lo que lanzó el llamado a las instituciones partidistas a no caer en ello, y que no se repitan casos como el de “Las Juanitas” que dejaron el cargo para dar paso a los hombres.



Otro de los casos es mandar a las mujeres a distritos y municipios “perdedores”, así como ver a las candidatas como una moneda de cambio para cubrir cuotas, lo que debe evitarse a toda costa en 2018.



Padilla Ávila se dijo consciente de que si más mujeres llegan a ocupar cargos públicos cambiará la política en el estado, al tener más acceso a la toma de decisiones, pues son más del 50% de la población.



Otro de los llamados de la legisladora fue mayor inclusión en puestos públicos para las mujeres, en direcciones generales y secretarías en los tres niveles, pues su visión vale mucho.



Agregó que aunque al interior de los partidos hay relaciones cordiales con los hombres, se atraviesa por un proceso de transición en el que pueda confundirse la paridad con el arrebato de puestos, pues la premisa debe ser siempre el trabajo en favor de la ciudadanía.

‘Si crece una mujer, crecemos todas’



Uno de los principales retos para las mujeres que quieren participar en la política, es apoyar a las de su género en el entendido de que, si una avanza, todas lo hacen, consideró la diputada federal panista, Adriana Elizarraraz.



“Un reto entre nosotras mismas es podernos reconocer en el trabajo con todo lo que cada quien tiene, el saber que nuestras ideas, no por ser mujeres, tienen que ser bloqueadas, sino que nuestras ideas aporten a la inclusión y a una mayor participación”.



“Es importante saber que nosotras mismas nos hemos abierto los espacios y que se tiene que trabajar, lo primero es reconocernos, saber que no somos una competencia, sino que si crece una mujer, crecemos todas por el logro que se consiga dentro de la política”, explicó.



Dijo que sin demeritar los logros que se han alcanzado en paridad de género, aún falta camino por andar, pues con frecuencia las mujeres se enfrentan a la ‘violencia política’, cuando sus aportaciones son menos valoradas que las de los hombres.



Y todavía no se genera un equilibrio en distintas áreas, como en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde hay mayoría de hombres, pero en algunas también hay mayoría de mujeres. Y en el Estado, en cuyo Gabinete todavía no figuran muchas mujeres.



“Se van abriendo poco a poco los espacios, después de esta serie de reformas donde la paridad de género se tiene que aplicar de forma transversal, a nosotras nos vino a abrir el espacio, así que ahora hay que estar preparadas para lo que venga en 2018, apoyarnos entre sí y reconocernos mutuamente”, expresó Elizarraraz.

Aseguran que el Estado está preparado

Al ser el segundo proceso electoral en el que por ley debe cumplirse esta disposición, la entidad está preparada para hacer cumplir la paridad de género en los comicios del 2018, refirió Eduardo Joaquín del Arco Borja, vocal ejecutivo de la Junta Regional Irapuato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).



Del Arco Borja indicó que el reto ahora es cumplir con la paridad horizontal, lo cual se logrará pues cada día es más palpable la preparación, entusiasmo y participación de mujeres y hombres en la política, aunado a la obligación constitucional y legal de respetar dicho principio.



Enfatizó que el Tribunal Electoral es el mecanismo de control que asegurará el cumplimiento en el supuesto de que no se respete la paridad por los diversos actores políticos, estableciendo sanciones y negando el registro a quienes no cumplan totalmente los criterios de género.



Por su parte, Adrián Arredondo Cabrera, vocal ejecutivo de la 09 Junta Distrital del INE, refirió que las reformas del 2014 establecieron esta obligatoriedad, lo que hará más fácil que se cumpla en este proceso con mayor efectividad que en los comicios del 2015.



“En 2015, incluso en algunos casos se obligó a los partidos a que cumplieran con estas disposiciones (...) tenemos 300 distritos de mayoría a nivel nacional y deben designar 150 mujeres”, dijo.



El vocal distrital agregó que es imposible que se pueda evadir la ley, como pasó con el caso de “Las Juanitas”, donde las candidatas se bajaron del cargo para darles paso a los hombres, y que si no se respeta, los partidos se pueden quedar sin registro de candidaturas.



Asimismo dijo que el INE trabaja con los partidos políticos para corregir las planillas propuestas, a fin de que cumplan con las determinaciones de paridad de género desde los ayuntamientos hasta las senadurías.