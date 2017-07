Refuerzan Gendarmería con 200 elementos

Son 200 elementos de la Gendarmería los que llegarán a Guanajuato a reforzar la seguridad, para unirse a las 3 divisiones que ya operan, indicó el coordinador del Policía Federal en la entidad, Miguel Ángel Simental.



Comentó que la presencia de los elementos próximos a llegar, sería para cuestiones operativas, correctivas de prevención, apoyo al medio ambiente y ciclos productivos.



Los elementos llegarían en apoyo a las divisiones de Fuerzas Federales, Gendarmes ya instalados y al área de Seguridad Regional, que tienen presencia en Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz, así como en municipios del Corredor Industrial como Irapuato, Celaya y León.



“Puede ser que lleguen otros 200 más a reforzar, porque ya hay presencia de 3 divisiones aquí en el Estado, no tengo la cantidad exacta pero si rebasa los 500 elementos”, dijo.



Simental Rodríguez indicó que aún esperan que se oficialice la donación del terreno en Puerto Interior para una base de la Gendarmería, la cual podrá ser ocupada por cerca de 800 elementos.



Continúa desaparecido

El elemento federal administrativo adscrito a Irapuato continúa desaparecido al igual que el civil que lo acompañaba, señaló Miguel Ángel Simental Rodríguez, coordinador de la Policía Federal en Guanajuato, quien agregó que la PGR lleva a cabo la investigación.



Fue en el mes de marzo cuando el elemento fue reportado como desaparecido, a 36 horas de haber salido de la base de Policía Federal Irapuato, con destino a pasar un fin de semana con su familia pero no llegó.



Indicó que el vehículo en el que viajaba no ha aparecido, y tampoco el joven que lo acompañaba, originario del municipio de Celaya, de quien su familia tampoco tiene información sobre su paradero.



El coordinador indicó que la investigación se realiza además de parte de la PGR, por la Procuraduría General de Justicia del Estado y por la división de investigación de Policía Federal, sin embargo aún no se le ha localizado. “La misma familia está sorprendida por la desaparición, él no era personal operativo”, indicó.