Disfrazadora Insistencia

Insisten los interesados en escurrir el bulto y no enfrentar la responsabilidad que les corresponde en el mal inicio del nuevo sistema de justicia penal que tiene como bandera a los juicios orales y acusatorios en lo que respecta a la primera etapa de tal sistema, es decir en el ámbito de la averiguación de los hechos que en principio son calificados como delitos y en las correspondientes carpetas de averiguación como ahora se les denomina. Que son los mismos, básicamente, en los que recae la seguridad pública y que no son otros sino aquellos de quienes dependen las policías federales, estatales y municipales, así como las específicamente investigadoras inscritas en los ministerios públicos. Ya lo he comentado antes y ahora lo reitero, esos personajes, casi inmediatamente de que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales y ante las quejas de que la inseguridad va en aumento, porque también el incremento de los delitos es notorio, dijeron en todos los tonos que ello se debía primordialmente a que es el nuevo sistema procesal y desde luego judicial, que tiene defectos graves que hacen que un fuerte porcentaje de los presuntos criminales detenidos pudieran salir libres por determinación de los jueces al no encontrar elementos suficientes para sujetarlos a proceso o porque no ponen en movimiento la prisión preventiva oficiosa, incluso en algunos delitos que pueden equipararse a los de alto impacto o graves, porque la ley no lo exige. Se ha desatado, pues, una campaña mediática sustentada en la disfrazada insistencia de que la falla fundamental está en el nuevo sistema de justicia penal y que por tanto hay que hacer modificaciones en el ámbito procedimental, pero también aumentando las penas para algunos delitos, para que de esa manera los presuntos delincuentes estén en la cárcel y no salgan de la misma después de haber sido detenidos, impidiéndoles de esa manera que sigan delinquiendo. Suprimir, pues, la justicia de puerta giratoria como se le ha llamado.

Hace unos cuantos días, nuevamente, el presidente de la conferencia nacional de gobernadores insistió en que el remedio tendría que ser la modificación de las leyes procesales y penales, y que ese cuerpo propondría algunas que vendrían a ayudar a solucionar el problema. Éste personaje que, como ha sido mencionado en los medios, es uno de los que están buscando la candidatura de las fuerzas izquierdistas para contender por la presidencia de la República. Miguel Ángel Mancera encabeza, pues, a quienes son los principales responsables de que las actuales policías estatales y municipales no funcionen. Sabían muy bien de la incapacidad de éstas cuando se estableció el plan nacional relativo a los juicios orales y acusatorios. También sabían, o debieran haber sabido, la importancia de la actuación de éstas en las primeras etapas de la investigación, sobre todo en lo que corresponde a la acusación por la confección de las carpetas de investigación que debieran realizarse, no sólo para aportar pruebas sino también para salvaguardar los derechos humanos de los sujetos a proceso. En reforma constitucional de junio de 2008 se les impuso cumplir con esa carga, como también al ejecutivo federal en el ámbito de su competencia, y no lo hicieron sin que haya razones que justifiquen esa omisión. El caso es que en mayor o menor grado han fallado y ahora no es válido que traten de derivar su culpa a las leyes y a los jueces. Esto no quiere decir que las leyes en que está sustentado el sistema penal actual estén bien, claro que hay mucho que corregir, como también modificar ciertos criterios judiciales, comenzando por algunos de la Suprema Corte de Justicia y los jueces federales; pero indudablemente que las actuaciones de estos no han impactado al grado de que sean las causas de la situación de criminalidad incrementada que vivimos ni de que muchos delincuentes estén libres. No hay estadísticas que demuestren que los supuestos criminales que después de ser detenidos quedaron en libertad hayan vuelto a delinquir ni tampoco de que el aumento de las penas sea realmente disuasivo, porque con el grado de impunidad existente aquello no puede tener ese carácter. La seguridad del castigo previene más que su gravedad, éste por duro que sea no impone sino cuando tiene un alto grado de certidumbre. Mejor sería que la CONAGO hiciera la promesa, y la cumpliera, de capacitar pronto y adecuadamente a las policías estatales y municipales, además de tener suficiente policía investigadora y agentes del ministerio público. Esas modificaciones pueden llegar a ser el principio de una contrarreforma propiciada por las fallas de quienes no hicieron su trabajo adecuadamente, con el peligro de que quede un sistema híbrido lejano al que se busca y que no llene las exigencias sociales, pues mantiene uno de los principales obstáculos que impiden que la actual reforma penal funcione adecuadamente.

gutierrezcovarrubiasm@hotmail.com