Permanece delicada mujer atropellada por funcionario

La mujer que resultó lesionada la mañana del jueves, después de haber sido arrollada y prensada por un funcionario público en estado de ebriedad y abordo de un vehículo oficial designado a la dirección de Obras Públicas, permanece recibiendo atención médica en el Hospital General.



Lo anterior lo dio a conocer la Sub Procuraduría General de Justicia de la Región B, quien señaló que aún están en espera de que el personal del Municipio se acerque y se pueda indemnizar a los afectados, donde además falleció en el lugar J. Refugio Cervantes Sánchez, la pareja sentimental de Perla Moreno Tafoya.



La sub Procuraduría informó que ya se tiene identificado al conductor de la camioneta, el cual se espera que declare ante el Agente del Ministerio Público y puedan ser fincadas responsabilidades penales.



Hasta este momento y debido a las lesiones ocasionadas por el accidente, Perla Elizabeth, la mujer que resultó lesionada, no ha podido rendir su declaración, por lo que se espera mejore de salud para poder llevarlo a cabo.



Fue el jueves alrededor de las 5:24 de la mañana que los tripulantes de la camioneta oficial circulaban sobre el bulevar Diaz Ordaz. Exactamente en la curva del templo de San Juan Bosco, el conductor de la camioneta, quien aparentemente venían en estado de ebriedad, perdió el control de la unidad, chocando contra un poste, el cual desprendió de su base metálica, para culminar impactando a las dos personas quienes salían de laborar de un negocio de lavado de autos y venta de marisco ubicado en la esquina de la calle Jalisco.