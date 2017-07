Fuertes declaraciones de este entrenador mexicano contra Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio empieza a hundirse en la presión que rodea a la figura del técnico del Tri.

Los seis partidos de suspensión que recibió el colombiano por el incidente que tuvo con la cuarteta arbitral del cotejo por el tercer lugar de la Copa Confederaciones 2017 son el pecado de lidiar con las constantes críticas, aseguró Enrique Meza en entrevista con CANCHA.

"Pierde la cabeza y hace uno cosas que no corresponden no solamente a un deportista como tal, sino a quien dirige a un equipo; yo pienso que es la presión la que hizo que esto sucediera", explicó el "Ojitos", quien fuera DT de México del 2000 al 2001.

"Ya nos pasó varias veces; a mí alguna vez, quizá no en la Selección pero sí en un un equipo he perdido la calma; le sucedió a Miguel Herrera, ya le sucedió a Javier Aguirre, a todos casi nos ha sucedido, pero esto en mucho es por la presión".

Para Meza, la Federación Mexicana de Futbol debería apelar esta sanción que le parece exagerada.

"Parece que son muchos (juegos), ahora, ¿cómo saber? Sólo que hubiera sido reiterativo, que lo hiciera una vez, lo hiciera otra vez, porque se van acumulando los juegos; hay ocasiones que los árbitros van anotando lo que uno hace o dice, y quizás, parece hoy que seis partidos es una exageración", apuntó.

"Porque acá en México ha sucedido, no con los técnicos, sino con los jugadores, que después les quitan favorablemente para los jugadores las sanciones, pensando que fue demasiado y yo creo que se tendría que buscar la manera de que esto se remediara porque seis partidos son una exageración".

El "Ojitos" consideró que el actual timonel del Tri seguramente ya meditó sobre sus reacciones en Rusia.

"Yo creo que el señor Juan Carlos Osorio internamente ya tuvo que haber hecho una reflexión y entender, porque es un buen hombre y muy amable, seguramente ya se dio cuenta de lo que hizo, hoy debe de estar muy apenado", agregó.