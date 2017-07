Iría del América al Real Madrid

En entrevista con ESPN, el ex director deportivo del América, Ricardo Peláez, reveló que podría llegar al conjunto español.

En la plática fue cuestionado sobre qué ofertas ha recibido y mencionó tuvo una acercamiento con Emilio Butragueño, quien es director de Relaciones Institucionales del club.

“En el pasado Mundial de Clubes, retomé la relación con Emilio Butragueño y tengo una invitación. No sé si vaya cuando ellos estén en Estados Unidos o ir a España, pero sí cae algo antes, no sé”, reveló sobre una posible llegada al club merengue.

El ex jugador también fue cuestionado sobre Selección Mexicana y aseguró que nadie le ha llamado y no se ha 'candidateado'.

“Me preguntaron y mi contestación fue que yo nunca le diré que no a la Selección Nacional. Es la máxima aspiración en donde puedes trabajar y no he recibido alguna invitación”, contó.

Sobre el 'Tri' agregó que hay una generación destacada y los errores, a un año del Mundial en Rusia 2018, pueden corregirse para poder llegar al anhelado quinto partido