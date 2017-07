Queda bajo escombros historia de La Martinica

Miles de recuerdos de La Martinica quedan sepultados bajo los escombros. Ayer, trabajadores de obra colocaban láminas de aluminio en las pocas bardas que quedan del estadio para continuar con la demolición.

Además se analiza con Tránsito cerrar un carril en la calle Antonio “Tota” Carbajal para dar espacio al trabajo, pues la gente ha quitado cinco veces la cinta de precaución que coloca Protección Civil.

Personal de Desarrollo Urbano dijo que hasta el viernes el avance en la demolición de la tribuna sur era de 20 a 30%.

Estas obras corresponden a la tercera etapa del programa propuesto por los nuevos dueños del terreno a la dependencia.

“En la visita se constató el uso de señales para acordonamiento de áreas de la vía pública como prevención de riesgos a la población, conforme a los lineamientos generales establecidos por la Dirección de Protección Civil para el desarrollo de los trabajos”, informó en el comunicado Desarrollo Urbano.

La primera etapa abarcó el desmantelamiento de la techumbre de tribunas y la demolición del centro deportivo; en la segunda etapa se demolieron las cabeceras oriente y poniente.

Los dueños del Centro Deportivo y Estadio La Martinica planean construir un conjunto habitacional, que cuente además con un centro comercial y oficinas.

Lamentan demolición

Aficionados al futbol que observaban ayer los trabajos de demolición del emblemático estadio La Martinica, lamentaron que autoridades, liga de futbolistas y directivos no hayan hecho algo por conservarlo.

Armando Terrones dijo que con un poco de voluntad el estadio se hubiera salvado y podría haberse convertido en museo, considerando sus 70 años de antigüedad y que ahí jugaron personajes como Uribe Maciel, Antonio “Tota” Carbajal y Pelé.

“El estadio de Irapuato ‘Sergio León Chavéz’ estaba en las mismas circunstancias y ese sí lo rehabilitaron y sigue en funcionamiento, no lo destruyeron. Este inmueble tiene una construcción única en el mundo, su cimentación de las tribunas en arcos y escuadras, su salida de los túneles con acceso al campo y a un lado del tiro de esquina es único, la tribuna de los niños del lado del club, las taquillas chaparritas... detalles que ningún estadio tiene”, dijo.

León no defendió el monumento histórico ni siquiera por lo que representa, tampoco consideró un último partido o por lo menos una despedida con toda la afición, señaló.

“Fue muy insensible el Gobierno al no exigir que se hiciera algo así. Ahora vemos cómo se desmorona el estadio, nos da mucha tristeza y más porque ya no se promoverá el deporte... leemos que van a hacer un centro comercial pero eso no es novedad”, mencionó.

Rogelio Longoria, otro aficionado, lamentó que por anteponer los intereses económicos se derribe un sitio histórico.

“Le quitan corazón a la ciudad, aquí esta la historia, esto fue primero que el Club León, aquí se hicieron cuatro campeonatos del León, en el otro estadio van tres y de torneos cortos... pero aquí esta el campeón goleador. Nos duele lo que hacen”, expreso Longoria.

El aficionado Francisco Tamayo indicó que toda la afición de León le debe mucho al estadio de los Curtidores ya que ahí el equipo se hizo grande.

“Fue la época dorada y no ven eso lamentablemente. Este estadio originalmente se le hizo al San Sebastián, no al Curtidores. Es lamentable que no le den el valor que tiene el estadio. Me da tristeza la apatía, no de los aficionados, de la gente que vivió aquí esta liga como futbolistas y directivos”, finalizó.