Denuncia fuerza excesiva contra usuario de Uber

El conductor de un vehículo Uber fue retenido ayer por elementos del Instituto de Movilidad por no contar con los permisos necesarios.



Roberto González conducía un automóvil Ford Figo y llevaba a una amiga a su trabajo.



Fue alrededor de las 9 de la mañana que mientras llegaba a la colonia Ribera de la Presa cuando fue alcanzado por los empleados de la dependencia.



“Ella iba sentada atrás y eso fue lo que los alertó”, dijo el operador.



Roberto mostró algunos papeles a los hombres, pero mientras otros bajaron a su pasajera a la fuerza.



“Eso fue lo peor, le abrieron la puerta, la tomaron del brazo y la jalaron hacia afuera; aunque se lleven mi auto no son maneras de tratar así a quienes ni siquiera tienen la culpa”, expresó.



González confesó que no traía permiso de Uber y por ello tendrá que pagar de su dinero la multa de 30 mil pesos.



El hombre, quien tiene tres hijos de 10, 6 y 5 años, apenas llevaba tres meses como chofer de la plataforma digital y ayer se quedó sin empleo.



Dijo que esta oportunidad laboral le ayudaría a pagar un abogado y continuar manteniendo a sus hijos.



“Ya me quedé sin trabajo y no sé qué voy a hacer, mis niños sufren violencia familiar y no quieren volver con su mamá porque los golpea”, platicó llorando.



“Con este trabajo quería pagar un abogado para salir de ese otro problema”, agregó.



El conductor fue llevado hasta la pensión porque prefirió no bajarse del vehículo.



Al final bajó del auto ya estando en la pensión, salió del lugar y se dirigió a recoger su infracción.



En tanto, en la pensión ubicada en la colonia La Luz por lo menos otros dos autos usados como Uber fueron dejados en una grúa.