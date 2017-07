*** MÁRQUEZ EXPLOTA



Ya le decíamos ayer que el gobernador Miguel Márquez andaba optimista porque esperaba a un funcionario de primer nivel de Pemex para avanzar en los acuerdos contra el robo de combustible, pero lo plantaron.



*PEMEX LO PLANTA



Y, contrario a su estilo de amor y paz con el Gobierno federal, ayer de plano explotó contra Pemex. Es que el director general, José Antonio González, había prometido hace 15 días venir.



*A CHAMBEARLE



Al final el ‘picón’ de Márquez motivó una llamada telefónica del Director de Pemex al Gobernador y un intercambio de mensajes en sus respectivas cuentas de twiter para cerrar filas.

***MÁRQUEZ VS. PEMEX



La agenda del gobernador Miguel Márquez Márquez marcaba ayer actividades privadas. Estaría en la reunión del Grupo de Coordinación en Seguridad en la región militar de Irapuato, a la que no invitan a prensa. Pero ahora convocaron de última hora para mandar un mensaje a Pemex y su director general, Pepe González Anaya: “Estoy molesto, muy molesto, desconcertado”, expresó el Mandatario sobre la ausencia de un representante.



*LAS CORTESÍAS



Y es que el enojo no es únicamente porque no estuvo nadie de Pemex en la mesa, después de todo nunca han estado, sino que ni siquiera le hayan avisado al Gobernador que no llegarían. Todos esperaban a alguien, pues ese fue el compromiso del Director el pasado viernes 23 de junio en Guanajuato.



*COMPROMISO PRESIDENCIAL



En aquella ocasión Márquez y González lucieron sonrientes ante los medios, era la primera vez que el Director de Pemex los acompañaba en una reunión del Grupo de Seguridad. Luego de la tragedia de mayo en Puebla el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a su Gabinete a implementar estrategias conjuntas para la prevención y el combate del huachicoleo, y Guanajuato es zona “caliente”.



*NOS VEMOS EN 15



Hace 15 días en Guanajuato Pepe Toño González declaró a los medios que: “Lo que estamos haciendo aquí, es integrado un mecanismo de coordinación interinstitucional y el primer compromiso es que nos vamos a reunir quincenalmente para darle seguimiento a este tema en el caso de Guanajuato”. Prometió redoblar la vigilancia en instalaciones, ductos y terminales, y combatir el mercado de venta.



*DURO Y DIRECTO



Algunos de los comentarios que evidenciaron la molestia de Márquez fueron duros y directos: “Aquí hay trabajo, hay resultados, con Pemex, sin Pemex, o a pesar de Pemex, no hemos dejado de trabajar pero el principal responsable es Pemex”. E hizo que el procurador Carlos Zamarripa Aguirre informara de resultados.



*BORRÓN Y CUENTA NUEVA



Luego de publicarse el enojo Márquez recibió la llamada de Pepe González y 3M le agradeció el gesto en tuiter: “...Reagendamos cita para seguir trabajando juntos en contra del robo de gasolina”, dijo. El Director de Pemex le contestó por la misma vía que: “Ahí estaremos las veces que sea necesario. Guanajuato es un estado muy importante para @Pemex y prioritario para atender robo de combustible”.



*DELITO FEDERAL



El Góber presentó ayer ante el Grupo de Coordinación de Seguridad y ante los medios una campaña que lanzarán el lunes, y estará de manera permanente, en la que pretenden conscientizar sobre los riesgos de participar en ese delito, eso sí, anticipando la leyenda “el robo de gasolina es delito federal”, y en diferentes mensajes advierte de multas por dos millones de pesos, cárcel por 25 años, y el daño a los autos.



*EL PLAN SOCIAL



Pero el compromiso que hizo Márquez no es sólo la chamba para su secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca y el procurador Carlos Zamarripa, sino también para el titular de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; y de Desarrollo Económico, Memo Romero Pacheco, pues prometen intervenir comunidades de Irapuato, Silao, Salamanca, Villagrán, Apaseos y Jerécuaro, para prevenir se involucren en el delito.

***PANISTA ENOJADO



Miguel Gutiérrez Hernández, ex diputado local y federal del PAN, explotó contra la inseguridad en León. En Facebook le mandó decir a la autoridad local: “qué cinismo vuelvo a decirles, como no pueden mejor renuncien, se los digo como panista, los ciudadanos ya estamos cansados de tanta incompetencia, los robos son de competencia local y para esto ustedes quisieron estar en el poder, ya basta de excusas”.



*TRUENA POR INSEGURIDAD



El motivo del enojo de un panista de larga trayectoria es que a su hermano le abrieron su vehículo y robaron en el fraccionamiento Guadalupe, y agregó que a media cuadra de la comandancia de Policía de Los Limones robaron una casa, y en otra cuadra al dueño de una tienda le robaron una camioneta.



*LO APROVECHA EL PRI



Del pronunciamiento hizo eco el directivo del Comité Estatal del PRI, Pepe Pedroza, quien comentó que “una clara evidencia de que León no está bien es cuando gente como Miguel Gutiérrez, militante del partido gobernante y de amplia trayectoria, alza la voz de manera tan contundente”.

Cierra filas sector Salud

Los titulares de la Secretaría de Salud del Estado, el IMSS y el ISSSTE, se reunieron ayer y acordaron relanzar un plan conjunto para la promoción de la prevención de las enfermedades más frecuentes. Y es que si bien la esperanza de vida es de 76 años, sanos es hasta los 65 años. También propusieron integrar una Red Médica Interinstitucional para mejorar la prestación de servicios (lo que falta aún aterrizar).



Participaron el secretario de Salud, Daniel Díaz; y sus coordinadores Moisés Andrade y Fernando Reynoso, y los delegados de IMSS e ISSSTE en Guanajuato, Sergio Santibáñez y Cándido Pérez.