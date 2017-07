El autobús de la tolerancia

En asuntos de religión y política es muy difícil -por no decir imposible-, ponernos de acuerdos los seres humanos, pues en ambos temas tenemos creencias resultado de nuestro propio entorno e historia. México es cada vez un mosaico de culturas que nos hace reconocernos como más diversos. Por eso, tolerar es aceptar lo diverso, al diverso y esto no ha sido sencillo en la historia del País, pues siendo mayoritariamente católicos, no ha sido fácil aceptar creencias distintas a las nuestras.



Por estudiar la historia se puede comprobar que la religión ha creado fundamentalismos rígidos que se cierran a aceptar nuevas ideas, valores o creencias, como lo comprobamos en las comunidades musulmanas. En las últimas décadas, el ateísmo y el secularismo que vive la civilización occidental iniciando por Europa nos han hecho reconocer la multiplicidad de visiones que tenemos del mundo y de la sociedad. Así, por la fuerza de los hechos, hemos aprendido poco a poco los católicos que existen otros puntos de vista diferentes e incluso enriquecedores, para entender la vida, la ciencia, la tecnología, al ser humano.



Siendo México un País con Estado laico, el gobierno ha tenido la obligación de impartir instrucción no religiosa en las escuelas públicas y a tolerar inteligentemente a las instituciones privadas que sí lo hacen. Solo que todavía hay resistencias en grupos religiosos que quisieran que el Estado no promoviera la cultura de la equidad de género, de la diversidad y, por tanto, de la tolerancia. Esto se ha reflejado muchas veces en una postura de rechazo y algunas veces de ofensa y hasta de agresión a quienes tienen preferencias sexuales diferentes o a quienes defienden la educación sexual en las escuelas.



Uno de estos grupos es el Consejo Mexicano de la Familia, quien inició en junio una gira con el llamado “Autobús de la libertad”, autobús que causó polémica en España porque tiene plasmadas consignas contra la diversidad de género. Lo que este Autobús reclama es el derecho primario de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas; es decir, la negación de que los niños y LAS niñas reciban cualquier tipo de educación de lo que ellos llaman la “Ideología de Género”. En España, este autobús ha generado mucha confrontación, pues la organización civil que lo promueve, “Hazte Oír”, afirma que los gobiernos son intolerantes con su propuesta y que la misma gente lo es, pues el camión ha sufrido vandalismos. “Hazte Oír”, quiere evitar que los gobiernos “adoctrinen” a los pequeños en temas de educación sexual, defiende el concepto de familia tradicional y por tanto reclama su derecho a la libertad de expresión con el vehículo.



Pero los tiempos han cambiado. La sociedad decía, es más plural y se perciben vientos de apertura y cambio; el mismo Papa Francisco ha sido claro en su posición de respeto a los derechos humanos de las minorías y en específico, de los gays. En León, las marchas de la comunidad LGTB son toleradas cuando esto no era posible. Hoy día, hay muchas definiciones de familia, pues podemos decir que la familia es un grupo de las personas formado por individuos unidos, básicamente, por relaciones de filiación o de pareja; son grupos de personas generalmente emparentadas entre sí que viven juntas, llevando implícito, parentesco y convivencia (pudiendo adicionar otros miembros por mecanismos como la adopción). Definida así por la OMS (Organización Mundial de la Salud), la RAE (Real Academia Española) o la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia en todas sus definiciones, el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado y se reconocen diversos modelos de ella. La familia nuclear, fundada en la unión entre hombre y mujer, es cierto, es el modelo principal de familia, pero ya no es el único, pues la familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad.



El mundo ha cambiado ya mucho y es inevitable que la sociedad acepte cada vez más la realidad de las tendencias de diversidad sexual y de género. El Estado laico ha ayudado en ello mucho, pues no podemos la mayoría católica de México imponer a los demás nuestra manera de pensar. La separación entre Iglesia y Estado ha sido un factor clave para el equilibrio en nuestra historia. He escuchado puntos de vista de católicos a favor y en contra del “autobús de la libertad” y es interesante aprender escuchando de sus posiciones. Soy de los que da testimonio, por tener conocidos, amigos y parientes con preferencias sexuales no aceptados por la iglesia, y muchos de ellos son seres humanos íntegros y con valores, que también tienen derecho a construir su proyecto de vida por más diferente que pudiera ser del modelo tradicional de familia que tenemos los católicos.



El autobús y sus ocupantes salieron a las calles para defender su concepto de familia y aunque no lo comparto, pues considero que hay otras realidades por las que los mexicanos también podríamos salir a las calles: la inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, la agresión a los ecosistemas, la corrupción, los sueldos escandalosos de los funcionarios públicos, el derroche que hacen los políticos del dinero público. Por eso mejor propongo que construyamos el “autobús de la tolerancia”.

