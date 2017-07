Dan por cuarta ocasión licitación de tablets a Ditecma

El Gobierno del Estado falló nuevamente a favor de la empresa Ditecma, S.A. de C.V. en un cuarto proceso de licitación para la compra de 70 mil tabletas para una cuarta entrega del programa de Inclusión Digital.



El nuevo contrato es por más de 12 millones de dólares, que en pesos representa alrededor de 230 millones.



Hasta mayo de 2017 el Gobierno del Estado había gastado 796.9 millones de pesos en estos dispositivos para entregar a alumnos de escuelas públicas en la entidad.



Sumando el último contrato, dicha autoridad ha entregado más de mil millones de pesos a la empresa Ditecma, S.A. de C.V., propiedad de Sonia Dávila Pérez.



am documentó que dicha firma está vinculada con otra compañía que participó en la misma licitación y se hizo la denuncia pública, sin embargo, el fallo del concurso no fue cancelado.



Sonia Dávila también era administradora única de una filial de Dedutel, S.A. de C.V., otra empresa que participó en el concurso, confirmó am tras consultar documentos del Registro Público de la Propiedad.



Cuando se inscribió en la licitación, Ditecma proporcionó dos domicilios en León, el primero en la calle Gardenias No. 101 en Jardines de Jerez y el segundo en la calle Nube No. 417 de Jardines del Moral.



Ambos domicilios son compartidos por Ditecma y por otra empresa que se llama Codio Technology, S.A. de C.V., la cual es filial de Dedutel, según consta en actas.



Las empresas también comparten números telefónicos.



La oferta que presentó Dedutel para surtir las 125 mil tabletas fue de 19 millones 940 mil dólares, apenas 1% de diferencia frente a la postura de Ditecma.



am constató en las actas de la filial de Dedutel que la administradora única de la empresa es Sonia Dávila Pérez, quien a su vez es dueña de Ditecma.



El cuarto contrato

En el cuarto proceso de licitación de tabletas del programa de Inclusión Digital participaron las empresas Madatec Solutions, S.A. de C.V., Foliservis, S.A. de C.V., y Ditecma, S.A. de C.V..



La propuesta de Foliservis, S.A. de C.V., fue descalificada debido a que no se describió cuál era el sistema de seguridad del equipo para permitir su bloqueo, además de que no presentó algún documento mediante el cual manifiestara una oferta técnica en relación a lo solicitado.



El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal determinó que la mejor propuesta fue la de Ditecma, por resultar la más conveniente para Gobierno del Estado, considerando su cumplimiento en todos los aspectos técnicos en condiciones, especificaciones y características requeridas en bases, anexos y junta le aclaraciones de la presente licitación.