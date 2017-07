Cardenal Norberto Rivera candidato a la cárcel

Un video con unas declaraciones del cardenal podría ser la prueba que condene a Norberto Rivera si prospera la investigación iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR), que decidió abrir una carpeta por el presunto encubrimiento de 15 casos de abusos sexuales a niños.

La PGR envió el caso a la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) después de que el 2 de junio los ex sacerdotes Alberto Athié y José Barba Martín y tres personas más, presentaran una denuncia contra el Cardenal Rivera por, presuntamente, dejar en manos divinas y no penales, varios casos de pederastia al interior de la Archidiócesis de México.

“Se trata de 15 sacerdotes que abusaron de niños y por tanto son delitos federales tipificados en el código penal. Todos los casos deben ser investigados por los obispos como mandato del código de derecho canónico, pero también tienen la obligación de denunciar ante las autoridades competentes delitos graves”, señala el ex sacerdote en entrevista con EL PAÍS.

La prueba principal que aportan los demandantes es un video de 2016 en el que el propio cardenal en declaraciones públicas señala que nunca encubrió a sacerdotes pederastas y pone como ejemplo haber notificado 15 casos al Vaticano. “Yo no he protegido absolutamente a ningún pederasta de hecho aquí en la Archidiócesis al menos unos quince sacerdotes han recibido no sólo el juicio si no sentencias que afortunadamente no tenemos que dar nosotros. Aquí tenemos que hacer la investigación se manda toda la investigación a la Doctrina de la Fe, en Roma, y el Santo Padre es quien ha tomado las decisiones en estos casos tan dolorosos, porque sí han sucedido aquí en México”, dijo por entonces.

“Me sorprendió que una declaración de ese tamaño pasara desapercibida por las autoridades” comenta Athié en referencia a un expediente que, segun su versión, llegó hasta el Papa “sin que hasta ahora sepamos ni quiénes son, donde están o qué pasó con los sacerdotes” descubiertos ante la Santa Sede.

“Por primera vez en la historia de México, un cardenal va a ser llamado a declarar ante una autoridad civil sobre presuntos delitos cometidos en contra de niños y debe hacerlo como cualquier ciudadano sin ningún tipo de privilegio”. Aunque aún se desconoce si podría llegar ese momento Alberto Athié defiende que “no buscan la foto del cardenal declarando” sino que el presunto encubrimiento no quede impune.

“No hay razón para preocuparnos”, dijo el portavoz eclesial Hugo Valdemar pocos días después de que se pusiera la denuncia. Según Valdemar la Ley de Asociaciones Religiosas se reformó en 2010 y a partir de esa enmienda se hizo obligatorio dar parte a las autoridades en caso de tener conocimiento de un abuso a un menor, no solo en la Iglesia, sino en otras instituciones como escuelas.

“Antes la Iglesia no estaba obligada a denunciar estos crímenes porque son crímenes civiles y canónicos (…) y la mayoría de los casos supuestamente ocultados son de antes de esta reforma” dijo durante una entrevista en Radio Fórmula. “Pienso que están actuando así para crear escándalo, golpear a la figura del cardenal. Pretenden presionar a Roma para su cambio” añadió Valdemar.

Para Athié, sin embargo, esta no sería la primera vez que al cardenal encubre ante las autoridades casos de pederastia, ya que desde 1997, Rivera supo de los abusos del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. “Aún así, teniendo la información dijo que era mentira y un invento descubierto por periodistas pagados”.

Segun el ex religioso en México existe una cultura de opacidad respecto a la iglesia que tiene su origen en la secular relación entre Estado e Iglesia y, más recientemente, denuncia, en los “privilegios” obtenidos tras la polémica anulación del primer matrimonio de Angélica Rivera, que le permitió casarse con el presidente Enrique Peña Nieto. El demandante reveló que si la PGR no responde a su denuncia llevará el caso a Cortes Internacionales.