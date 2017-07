A doña Félix Muñoz se le acercó una representante de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) para pedirle acudir al Servicio Médico Forense para identificar a su hijo Fortino Roque, quien fue uno de los reos que murieron en el penal de Las Cruces.



Sentada en una pequeña banqueta y con los ojos llorosos, la anciana dijo que no lo podía creer.



"Ay, Dios mío, si apenas hablamos", dijo entre llantos.



Doña Félix, al igual que otros familiares de los 28 internos que murieron el jueves durante una trifulca en el penal, estuvieron casi 24 horas afuera de las oficinas regionales de la Fiscalía General de Justicia esperando que les entregaran los cuerpos de sus parientes.



"Mi suegra lo único que quiere es llevarse a su hijo a velarlo y a sepultarlo en El Ocotito", cuenta el yerno de doña Félix.



"Fue un martirio estar esperando saber si mi hijo estaba en la lista", dijo la madre de otro de los reos fallecidos.



El Gobernador Héctor Astudillo les envío a los deudos colchonetas, además ordenó que todos los gastos funerarios y de traslado de los cadáveres corriera a cargo de su Administración.



Por la premura de recoger a sus muertos para velarlos y sepultarlos, los familiares no exigían que las autoridades investigaran de qué manera fueron asesinados.



"Mi hijo tenía los brazos en pedazos", señaló la madre del reo Dionisio Chora, quien fue detenido por integrantes de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), acusado de secuestro.



Uno de sus parientes dijo que a Dionisio le faltaba un año para salir de la cárcel.



"Mi familiar era inocente, pero no tenía un abogado y pues no se le defendió", relató el joven.



Poco después de las 15 horas, el personal del Semefo entregó el último de los 28 cadáveres.