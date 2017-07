Puede perder triunfo PRI en Coahuila

Miguel Ángel Riquelme, ex candidato del PRI al Gobierno de Coahuila, negó haber rebasado el tope de gastos campaña, por lo que advirtió que acudirá a los tribunales en caso de que se invalide la elección.



"En mi campaña no se rebasó el tope electoral; nuestros gastos son transparentes y los ponemos a disposición de todo aquel que quiera verificarlos", sostuvo.



"En caso de que el INE apruebe un dictamen en contra de nuestro interés, iremos a los tribunales para aclarar lo conducente".



REFORMA informó hoy que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la posibilidad de que se declare la violación del tope de gastos de campaña - 19.2 millones de pesos- y se ordene reponer la elección.



En un comunicado, Riquelme rechazó que el organismo tenga facultades para anular los comicios, ya que eso, señaló, le corresponde a los tribunales.



"Como me asiste la razón, en ellos confío", sostuvo.



El priista se dijo respetuoso de las instituciones y mientras éstas se mantengan en el orden legal, aseguró, no va a descalificar al árbitro electoral.



"El pasado 4 de junio obtuvimos el triunfo en las urnas y demandamos que se respete el voto de cada uno de los coahuilenses que nos apoyó y decidió que el futuro de Coahuila sea seguro, limpio y próspero", indicó.