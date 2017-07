Phoenix rompió el viernes un récord que estuvo vigente por 112 años, al registrar una temperatura máxima de 47,7 grados centígrados (118° Fahrenheit).

La marca anterior era de 46,1° C (115° F), establecida en 1905, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Los meteorólogos dicen que la temperatura máxima normal para el 7 de julio en Phoenix es de 41,6° C (107° F). En lo que va del año, la temperatura en el Aeropuerto Sky Harbor ha alcanzado al menos 43,3° C (110° F) en 17 ocasiones.