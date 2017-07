La reunión que hijo mayor de Trump no quería se revelara

Dos semanas después de que Donald Trump amarrara la nominación presidencial republicana, su hijo mayor arregló una reunión en la Torre Trump, en Manhattan, con una abogada rusa con ligas al Kremlin, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso The New York Times.



Aunque el Presidente estadounidense ha estado envuelto desde hace meses en revelaciones sobre reuniones de su equipo con personas ligadas a Rusia, ésta es la primera vez que se sabe de un encuentro durante la campaña electoral.



También es la primera vez que Donald Jr. aparece ligado a la trama.



A la reunión, del 9 de junio de 2016, acudió también el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, así como su yerno, Jared Kushner, según fuentes que detallaron los documentos confidenciales.



Representantes de Trump Jr. y Kushner confirmaron el encuentro, pero aseguraron que no se discutieron temas de la campaña, sino de un programa de adopción de niños rusos por padres estadounidenses.



Agencias de inteligencia estadounidenses han concluido que el Kremlin tuvo injerencia en una campaña para favorecer a Trump, y un Fiscal especial y grupos de legisladores indagan la supuesta colusión del equipo de Trump con Rusia, lo cual ha sido negado por la Casa Blanca y el Gobierno de ese país.



La abogada rusa invitada a la reunión, Natalia Veselnitskaya, es conocida por intentar revocar una legislación estadounidense llamada la Acta Magnitsky, la cual firmó el ex Presidente Barack Obama en 2012 y pone en una lista negra a los rusos acusados de abusos de derechos humanos.



Para responder a esa ley, el Mandatario ruso, Vladimir Putin, frenó las adopciones de niños rusos por parte de estadounidenses.



Veselnitskaya está casada con un ex viceministro de transporte de Moscú. Sus clientes incluyen empresas estatales, y el hijo de un oficial del gobierno cuya compañía es investigada en Estados Unidos. Sus actividades han despertado el interés del FBI, según una fuente de seguridad.

