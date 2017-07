Peña le responde a Trump

En la recta final de su participación en la Cumbre del G20, el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el encuentro con Donald Trump fue positivo y resaltó que la relación bilateral con Estados Unidos no debe estar marcada por "murmullos".



"Frente a lo que suscitó después de este encuentro, claramente nuestra relación bilateral no puede estar marcada por murmullos, como los que ayer tuvieron lugar, nuestra relación tiene que abocarse en generar respeto mutuo y trabajar en una relación positiva, es la actitud que vi de Trump.



"Estamos resueltos a lograr un buen acuerdo de libre comercio, que éste sea uno en el que los tres países ganemos, que sea un acuerdo que dé mayores oportunidades para generar empleos, riqueza (...) aprecié una voluntad de avanzar", afirmó Peña Nieto.



Ayer, en un breve mensaje que ofrecieron a medios, Trump reiteró su deseo por que México pague el muro fronterizo.



"Absolutamente", respondió el estadounidense ante la comitiva mexicana a la pregunta de una corresponsal que lo cuestionó sobre el tema.



Al respecto, el mexiquense aseguró que se deben dejar a un lado las diferencias y trabajar por lo que realmente puede generar mejores condiciones para ambas naciones.



"Como en su momento lo conversamos el Presidente Trump y un servidor, dejar de lado las mercadas diferencias que tenemos, particularmente lo que tiene que ver con quién pague el muro, que no debe ocupe hoy nuestra atención, sino concentrarnos en los temas que hoy significan bienestar para nuestros países", dijo.



Acerca de su participación en la Cumbre, Peña Nieto refirió que en la mesa de terrorismo se acordó sumar esfuerzos para combatir el crimen organizado y sus diversas formas de su operar.



Indicó que los líderes también pactaron respaldar el acuerdo de París y, en materia de migración, buscar que este fenómeno sea una elección para las personas y no una necesidad.



Sobre los encuentro bilaterales, el Primer Mandatario señaló que agradeció a su homólogo de España, Mariano Rajoy, el apoyo de esa nación a México para la actualización de su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.



Con el Presidente del Consejo de Ministros de Italia, abundó, la plática se centró en el interés de empresas italianas de entrar en el sector energético mexicano.



Tras su participación de dos días, el Presidente vuela de regreso a la Ciudad de México.