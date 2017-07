¡Es todo un reto papel de ‘mamá’!

La telenovela “El Vuelo de la Victoria” no sólo es una historia motivacional sino un reto en la carrera de la guanajuatense Natalia Guerrero.

La originaria de Irapuato habló sobre su personaje como “Cecilia”, madre de Victoria (Paulina Goto), a quien en la vida real sólo le lleva tres años de diferencia.

Sobre el cómo recibió la invitación para ser uno de los personajes principales, la actriz compartió cómo sucedió.

“Es la primera novela en la que no hago casting, que me habló directamente Nathalie (Lartilleux), a quien no conocía personalmente pero que ella me había visto proyectos pasados (‘La Vecina’ y ‘Las Amazonas’). Te contaré la historia: cuando me citó y fui a su oficina, yo me fui vestida lo más chavita posible, porque sabía que iba a estar Paulina Goto, y como siempre me han dado papeles en triángulos amorosos, pues pensé en eso.

“Llegué, me vio y me dijo: ¡Pensé que eras más grande!, como de 35 años...le respondí: No, tengo 29 años, de hecho fui compañera de Paulina (Goto) en el CEA. -¡Ah, ok!, pues es que la verdad te quería para un personaje que un protagónico, mamá de la protagonista-, me dijo.

“Para mí fue de aceptar el reto, pero a la vez, no quería que me encasillaran como señora”, platicó.

El personaje de Natalia se embaraza muy joven y decide regalar a su pequeña hija, la abandona en una residencia donde Victoria (Goto) comienza su martirio, provocado por la actriz Susana Dosamantes. Mane de la Parra, será uno de los héroes que aparecerán en su vida.

Para Natalia, encarnar este papel la llevará a una madurez actoral que ayudará enormemente a su carrera.

“Es un personaje que se embaraza a los 15 años, y que regresa 20 años atrás y luego regresa al presente. Sí fue difícil, sobre todo por el ego del actor, no tengo hijos, ni tampoco estoy casada, más bien fue difícil por el miedo de que te vayan a encasillar, pero también ése es mi trabajo, mostrar versatilidad y puedo hacer perfecto esto”, comentó.

Entre lágrimas

Aunque ama a las villanas, en esta ocasión su presencia tendrá toques melancólicos y que llegarán a las fibras sensibles.

“Tiene mucho de mí, soy como muy sentimental. El personaje se construye a raíz del dolor y la pérdida, el remordimiento y la culpa, con una energía densa.

“A veces los directores me dicen que ‘le dé años’ porque a veces se me sale la juventud (risas). Los primeros llamados sí me fuero difíciles, dije: ¿cómo le hago?, pero sí está muy padre. Esto me va a retar mucho, ojalá la gente lo vea, lo valore en lugar de decir que ‘a esa ya me pusieron de señora”, bromeó.

La actriz recomendó no perderse la historia, pues más allá de ser una historia de amor, busca motivar a la juventud.

“Es una historia fresca, un cuento que sí toca muchos temas importantes que poco a poco se van olvidando; ahora todo es tan inmediato, nos movemos en una zona de confort, y bueno, este personaje de Victoria que es mi hija, es todo eso, una historia que motivará a más de uno”, dijo.

Camino al protagónico

Natalia camina segura, con la confianza de que en un futuro llegue el protagónico, sin que esto sea un pensamiento obsesivo.

“Sí me lo pintó Nathalie como una protagonista madura, porque todo el eje empieza con nosotras dos, sin embargo, no estoy obsesionada por llegar a un protagónico, sé que en algún momento va a llegar porque estoy picando piedra para crecer.

“Yo feliz de regresar a las villanas, porque también las amo, me fascina, aquí voy a llorar muchísimo me paso llorando, pero estoy muy emocionada y contenta”, aseveró la actriz.

Hasta el momento, la irapuatense se encuentra ocupada en este proyecto, pero no descarta participar en teatro o una película.