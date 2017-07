Matías Almeyda evitar hablar de Osorio

Después de la participación de la Selección Mexicana en la Copa Confederaciones se habló mucho sobre el futuro inmediato de Juan Carlos Osorio, quien recientemente recibió seis juegos de castigo por parte de la FIFA por insultar a los árbitros y tener una actitud violenta hacia el final del partido por el tercer lugar de la justa, frente a Portugal.

Precisamente uno de los nombres que se ha puesto sobre la mesa ante una posible salida del colombiano, es el del técnico de Chivas, Matías Almeyda, con quien platicamos desde la concentración del equipo sobre diversas temáticas.

Hoy, les presento la primera parte de la charla en la que me compartió cómo afectará a su equipo la lesión de Alan Pulido y el hecho de que diferentes sectores de la afición lo tengan en mente para dirigir a la Selección Nacional.

Respetuoso del proceso y el trabajo de Osorio, Matías prefiere no emitir ningún juicio al trabajo del estratega nacional, a quien muestra respeto como un colega de profesión. Además, el técnico rojiblanco expresó su opinión sobre los jugadores de su equipo que disputarán la Copa Oro a partir de este domingo, cuando debuten ante El Salvador den San Diego, de los cuales el Guadalajara aportó tiene a cinco futbolistas para el torneo.

— ¿Cómo has visto a Alan Pulido después de la lesión que lo margina de la Selección Mexicana?

— Él tenía la ilusión de jugar la Copa Oro con la Selección, y a nivel de club nos afecta.

— ¿Qué opinión te merece el nivel actual de los seleccionados de Chivas?

— (Rodolfo) Pizarro está demostrando ser el mejor, un jugador diferente, para mí podría haber ido a la Copa Confederaciones porque lo merecía, igual que Orbelín (Pineda) por posiciones, por condiciones, por momentos. Estamos hablando de jugadores importantes que Chivas ha trabajado y que nos ha favorecido, desde ese lugar han crecido notablemente. Los veo bien, Chivas ha brindado todo el apoyo para Selección, arriesgando un lugar acá.

— ¿Qué opinas del estilo de juego de Juan Carlos Osorio? ¿Qué ideas compartes?

— Me pongo en el lugar de él y la verdad no me gustaría que nadie me analice desde otra posición, porque él no me entrena a mí, yo no he estado en sus entrenamientos, no he escuchado ni una sola charla técnica. Juzgarlo desde acá me resulta negativo.