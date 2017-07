Superan sus expectativas

La carrera Vifac superó su propia meta.

Con mil 300 atletas partícipes en su nueva edición, la justa atlética logró pasar por 300 personas el reto que se habían propuesto, mostrando así su solidez como carrera y también su incremento en popularidad.

En punto de las ocho horas, la pista del Parque Metropolitano fue recorrida por el contingente Vifac que corrió los 7 kilometros recreativos y los 14 kilómetros de competencia, donde el leonés Daniel Vargas se llevó el primer lugar.

“Ahorita estoy siguiendo un programa que no me permite correr muchas carreras de León, pero si estaré en unas. El Maratón aún no lo defino, pero esta carrera por la invitación, dije que sí”, explicó Daniel Vargas, maratonista olímpico.

Vargas logró un tiempo de 43:43, el segundo lugar fue para Fernando Cervantes con un tirempo de 42:21. En tanto, el primer sitio fue para Dismas Ondimu con un tiempo de 46:08. La asistencia de keniatas a la ciudad aumenta previo a las carreras grandes, la próxima en el Medio Maratón León/Comanja.

Personas de todas la edades corrieron para lograr recaudar cerca de 120 mil pesos que se donarán a al asociación que se encarga de dará apoyo a la mujeres embarazadas en situación vulnerable.

En la rama femenil la guanajuatense originaria de Comonfort, Paola Apolonio, aseguró la primera posición y dejó atrpás a dos keniatas con un tiempo de 54:01. segundo y tercer puesto fue para Salina Farus quien logró marca de 55:59. La última en el podio fue Jane Kanadgo que detuvo el cronometro en 57:11.

“Estamos preparándonos para el selectivo a finales de año donde nos prepararemos para asistir a Juegos Centroamericanos y del Caribe, una prueba dura”, explicó Daniel, luego de llevarse el primer puesto de evento.

Los organizadores de la carrera aseguraron uno de los mejores eventos con su novena edición, el más grande en lo que va de realizada la carrera.

La asociación cuenta con 16 años operando en el estado de Guanajuato, y en promedio por año, atiende a un total de 150 mujeres.