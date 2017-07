Detectan anomalías en cárceles estatales

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión de Penitenciarias 2016, que llevó a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en reclusorios de Guanajuato, se encontró que no hay sobrepoblación, pero si hizo observación de “actividades ilícitas” en los Ceresos de León y de Valle de Santiago.



No se precisa en qué consisten esas “actividades ilícitas” que están dentro del rubro de “Condiciones de Gobernabilidad”, en donde se clafisica cobros de extorsión y sobornos.



En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) se informó que se investigaría en qué consisten las “actividades ilícitas” que da a conocer el informe.



José Raúl Montero de Alba, ombudsman estatal, manifestó que en las cárceles de la entidad no hay sobrepoblación.



Citó el caso del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de León que tiene capacidad para albergar a mil 585 hombres y actualmente cuenta con mil 321.



En el caso de mujeres la capacidad es para 128 y actualmente hay 59.



En la última visita de supervisión que realizó la PDHEG al reclusorio leonés, en 2016 para hacer un diagnóstico, se detectó que “Hay insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos”.



En el Diagnóstico Nacional de Supervisión de Penitenciarias 2016, la Procuraduría recomendó prestar atención en el reclusorio de León a “actividades ilícitas” en el rubro III de Condiciones de gobernabilidad, sin precisar en qué consisten.



En el Cereso de Guanajuato capital se detectó no muy buenas condiciones de higiene en el área de ingreso y dormitorios, insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, así como falta de capacitación del personal.



En la visita realizada al reclusorio de San Miguel de Allende notaron falta de capacitación y de actividades laborales para la reinserción de los internos e insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas por posible violación de derechos humanos.



En la prisión de Irapuato, la CNDH detectó que falta separación entre hombres y mujeres, clasificación entre procesados y sentenciados, falta de actividades laborales y capacitación a reclusos, así como falta de atención a indígenas y a personas privadas de la diversidad sexual.



En el Cereso Mil de Valle de Santiago se pide mejorar el combate a las actividades ilícitas y prestar mayor atención a los indígenas.



Montero destacó que en Guanajuato hay 10 Centros de Reinserción Social.



El Cereso de Guanajuato capital tiene una capacidad para 492 hombres y las últimas cifras señalan que hay 429. En el caso de mujeres la capacidad es de 119 y hay 33.



El Cereso de San Miguel de Allende puede recibir a 291 reclusos y actualmente aloja a 296.



El de Irapuato es para 250 hombres y hay 151; en mujeres hay capacidad para 24 pero sólo hay cinco presas.



El de Valle de Santiago puede albergar hasta mil 489 reos y actualmente hay mil 062; la capacidad femenil es de 182 y hay 92.





Buscan evitar tortura contra reos

José Raúl Montero de Alba, procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, manifestó que ya atienden las quejas contra los reclusorios de la entidad a fin de que se brinde un trato digno a los presos y evitar casos de tortura.



Dijo que vigilarán que los directivos de prisiones apliquen la nueva Ley General de Prevención a la Tortura.



“Estamos muy pendientes dentro de las subprocuradurías de lo que pasa en los Ceresos y apoyamos a la Comisión de los Derechos Humanos para llevar a cabo un diagnóstico nacional de cómo se encuentran los Ceresos del estado”, subrayó.



Destacó que en Guanajuato se ha ido mejorando la calificación de los reclusorios y en promedio Guanajuato tiene una calificación de 8.22.



“Ha venido mejorando la calificación. Esto se traduce en mejores condiciones a las personas y a sus derechos que tienen para cumplir con su readaptación social”, añadió.



El Cereso de Irapuato es el que tiene la más baja calificación con 7.73, seguido del de Guanajuato con 7.98.



Mientras que el mejor calificados es el de San Miguel Allende con 8.53, seguido por los de León y Valle de Santiago con 8.42 puntos.



El Ombudsman destacó que buscan que los detenidos sean tratados con dignidad y, principalmente, que no exista sobrepoblación.



“Sí hay quejas de los internos, sobre todo de uso excesivo de la fuerza. Se han atendido las inconformidades que los reclusos. En 2016 fueron alrededor de 22”, finalizó Montero.