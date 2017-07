Insensible que gobierno se olvide del peatón: Observatorio

Es una insensibilidad social que se olvidaran de los peatones de la ciudad en la construcción de nuevas o remodeladas vialidades, dijo Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL).

Existen en la ciudad 14 km de bulevares sin banquetas y las vialidades recién concluidas se pensaron para los 500 mil vehículos que transitan por León, dejando de lado a las dos terceras partes de la población sin acceso a transporte particular.

Ramos consideró incongruente con los objetivos de la actual administración que estas grandes inversiones no consideren a los ciudadanos, sino que sólo reflejen una priorización a la industria, comercios, y al sentido empresarial del que sólo pocos obtienen beneficios.

La propuesta

Por ello, el OCL propone el cobro del impuesto predial a terrenos o espacios beneficiados, para recaudar fondos que permitan pavimentar banquetas y construir espacios más dignos, incluyendo rampas para beneficio de personas con sillas de ruedas o carriolas.

Sí las hizo bien, reclama Bárbara

La ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, aseguró que en las obras que se hicieron durante su administración, sí se contempló al peatón; a tal certeza se sumó el señalamiento del también ex alcalde, Ricardo Sheffield, de que algo falla con el IMPLAN si las obras no tienen banquetas.

Botello aseguró que las obras en el tramo del bulevar Vasco de Quiroga, entre Juan Alonso de Torres y Saturno, que no cuentan con banquetas, como denunció am este domingo, no fueron hechas durante su administración.

“Lo que nosotros hicimos, lo hicimos bien, con banquetas amplias, ciclovías, Plaza de la Ciudadanía, que mejoró el estilo de vida de los colonos de la zona”, señaló Botello, y exhortó a la administración actual y las venideras a concluir obras a medias.

“Debemos construir un León sustentable y con una conectividad multimodal que dé preferencia al peatón, luego a la bicicleta, después al transporte público y, por último, al auto privado. Hacer otra cosa es un error, es trabajar en el pasado, en lugar de ver al futuro”, declaró por su parte Sheffield.