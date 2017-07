'Probablemente así se comporta Botello en sus actividades'

El que se le haya quitado la concesión de la recolección de basura a Red Recolector, empresa favorecida en la administración de Bárbara Botello, no es revancha política, aseveró Alfredo Ling Altamirano, dirigente del blanquiazul en León, esto ante señalamientos que la ex alcaldesa hiciera la semana pasada.

“Su concepto de revancha política no lo comparto, probablemente ella así se comporta en sus actividades, con ese espíritu, nosotros no compartimos eso y me parece que ha de estar mal informada, porque todos ustedes saben cuáles fueron los motivos de la decisión del ayuntamiento en el tema de la basura; como no está aquí, la han de haber informado mal, ojalá que su partido la informe adecuadamente”, manifestó.

¿El peor de la historia?

Además, sobre las opiniones de que el actual alcalde, Héctor López Santillana, ha sido el peor de la historia del municipio, Ling dijo que para comprobarlo habría que revisar muchas administraciones pasadas.

“León tiene desde 1576, no tengo ese dato, ojalá que nos diera los elementos para saber si podemos compartir, porque el peor alcalde de la historia de Léon, tendríamos que irnos a los libros para poder descubrir si es verdad o no, y desde luego no compartimos esa percepción”, indicó.

En este mismo tenor, Altamirano además aseguró que López Santillana sí ha hecho muchas obras en el Municipio, ante otra acusación de Botello. “Que cuando hable tenga más información, es lo que yo podría decir en este momento”, concluyó.