Gracias al Secretario de Seguridad en León

Si pudiéramos anotar los absurdos que se dan en México, sobre todo en el ámbito político o gubernamental, llenaríamos gruesos volúmenes o, grabadas, horas inmensas de un contenido apoco divertido, tal vez ilustrativo.



Voy, por ahora y a manera de botoncillos de una muestra, a recordarles a los ciudadanos entrados en años, dos casos que a muchos jóvenes podrán parecerles novedad.



Luis Echeverría, ya Presidente, de sopetón, esto es repentinamente, para favorecer a los propietarios de los ingenios, (que luego el Gobierno se apropió para venderlos una, otra y otra vez), ordenó un aumento en el precio del azúcar.



Todo se encareció. De tal sangría a los bolsillos populares hasta gracejadas o chistes se hicieron como aquel de la mujer que vendía jitomates y en el costo les puso un incentivo. Al preguntarle la “marchantita” por qué el precio alzado si el producto nada tenía qué ver con el azúcar, respondía con un dejo de ironía: pero mi cafecito sí se endulza, señito.



Pues a tal medida los sectores oficiales y oficiosos le dieron aplausos sonoros cual si se hubiese tratado de la salvación económica del País.



El mismo don Luis, para no pocos adheridos a la ubre del presupuesto, resultaba un genio, mayormente al instruir que el precio de la leche se estableciera en tres pesos por litro. A los productores les salía en cinco pesos.



Tronaron las cuencas; pero los aplausos del servilismo se escucharon por los aires del suelo nacional. Y para darle sentido al mandato se acuñó la frase de que “si la leche es poca, al niño le toca”. Luego se importaría de Holanda el lacteo en polvo. Todo con fanfarrias en honor al Primer Mandatario.



López Portillo, (don José, que dijo en campaña le llamaran Pepe, en unos de sus arranques emocionales decretó la nacionalización de los bancos. En rigor los gobiernizó porque casi todas esas empresas eran nacionales. No como ahora que la mayor parte de las ganancias de dichos negocios se van al exterior.



Pues Jolopo con su aberrante decisión logró tan estruendosa ovación de diputados y senadores unidos a la demás concurrencia a ese informe presidencial, que por poco se viene abajo el palacio de Donceles. Planas en diarios y revistas, declaraciones de los líderes sindicales de los diversos tamaños.



Luego el señor Salinas de Gortari, con otra truculencia, se encargaría de desfacer el tremendo entuerto. Ya nos referiremos a ello en próxima oportunidad, porque no es otra historia, sino parte de la misma.



Pues un servidor ha caído en ese pantano de lo absurdo, al felicitar, como ahora lo hago, al Secretario de Seguridad en nuestro municipio leonés, don Luis Enrique Ramírez Saldaña.



Me apresuro a decir el por qué: este experto en asuntos de estrategia en la protección del pueblo nos ha orillado, apoco sin proponérselo, a autoprotegernos.



Me explico: en muchos sitios de la ciudad, la gente se organiza para cuidarse de los ladrones. Hay colonias en las que los vecinos vigilan por turnos y llevan a cabo rondines. En algunas los mismos habitantes instalan cámaras, que no pocos pillos también en ocasiones hurtan.



Pero aquí están algunos pelos y señales se esa realidad: en la esquina de Acapulco y Bosque está una farmacia del ISSEG. Hasta ese sitio llegó un individuo, sacó una pistola y amenazó a la cajera. Los clientes presentes no se amedrentaron, lo detuvieron, en la calle la gente lo golpeó hasta que llegó una patrulla para llevárselo.



Vale la pena aclarar que en ese barrio no hay, a ninguna hora, ni de día y menos de noche, vigilancia policial. Se presentó al Alcalde un pliego demandando seguridad. Se le dijo que en la caseta de San Francisco estaba un elemento de apoyo que no hacía nada.



La solicitud lo más seguro es que don Héctor no la vió, con esa agenda de actividades tan saturada una cuestión de esta índole es minucia. Fue de Herodes a Pilatos la demanda. Por unos días enviaron a un uniformado, que al comenzar la remodelación de los dos jardines, ya no apareció.



Por tarde y noche esos espacios, oscuros además, parecen cueva de lobos. Ideal para los malandrines. Pues como ahora se han multiplicado los llamados “conejos”, hacen de las suyas a su antojo.



El miércoles pasado en una farmacia del jardín San Francisco uno de esos pillos abrió la vitrina. Saqueó. Ya llevaba una bolsa grande repleta de objetos.



Al ser descubierto bravuconeó pero luego en huida se metió al mercado, un grupo de muchachos vecinos lo persiguieron, le dieron un escarmiento, (lo que no se debe hacer, ¿verdad, don Luis Enrique, Secretario de Seguridad?) le quitaron el botín, que fue devuelto a sus legítimos dueños.



Llevaba el pillo perfumería, tenis, cajetillas de cigarros, refrescos, sobres con carnes frías, tocino para mayores señas.



Si hubiera, de parte del Municipio, vigilancia mínima estos “conejos” no operarían a sus anchas.



Lo último: el 29 de mayo pasado, a mi teléfono llamó repetidas veces -por tres ocasiones- un sujeto para extorsionar. Se dio parte a la Policía. Sí llegó para ver lo que se ofrecía, pero cuando apareció el uniformado y su acompañante, ya habían transcurrido...¡26 horas! Ya nos habíamos organizado para hacerle frente a la eventualidad.



Ya no digo teóricamente a quien le corresponde darle seguridad al pueblo, porque, como referí, se nos está orillando a, con nuestros vecinos, autoprotegernos.



Inquiero: ¿esto será lo que se denomina Estado de Derecho?





