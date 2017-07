Héroes anónimos

Hoy me voy a sumar a la tendencia de los temas tan humanos y de reconocimiento social que aborda con frecuencia mi compañera columnista en este diario Lourdes Cásares de Félix, pero considero pertinente y necesario exaltar las conductas de ciudadanos anónimos llenas de nobleza, caridad y sobre todo amor al prójimo, a falta de el apoyo por parte de instituciones oficiales, de carácter municipal o estatal que pregonan tanto su ayuda a personas indigentes y menesterosas.



Hace unos días tuve la necesidad de acudir al Hospital General de León, recinto sobre el cual se han efectuado muchos reportajes de diferente índole y temática, considerando la gran demanda que existe de atención a la salud y más ahora con la instauración reciente del famoso Seguro Popular.



Uno de los momentos más críticos en las afueras y cercanía de este nosocomio lo es al caer la noche, el pulular de muchas personas que acuden a estar al pendiente de sus familiares internados y pernoctan en donde pueden, pero también por falta de recursos económicos muchos no llegan ni a probar alimento, o bien sus pocos ahorros los gastan en comida chatarra en los alrededores.



Así como yo me percaté de esta situación, algunos ciudadanos leoneses de buen corazón y de espíritu solidario, seguro también lo notaron y comenzaron a llegar al lugar bien preparados, con diversos tipos de viandas y alimentos para regalar a un gran número de personas que permanecían en el lugar.



Y fue como pude observar a una señora madura apoyada por unos jóvenes, los cuales no sé si son sus parientes o voluntarios, se organizaron y se instalaron con unas diez cazuelas de diversos guisados, con arroz y con frijoles, así como con vasijas desechables para servirse y aguas frescas; los beneficiarios hacían filas ordenadamente para ir pasando para servirse.



De pronto llegó también un auto modesto tipo Pointer, color gris plata del cual descendieron también una señora y dos jóvenes bajando de la cajuela dos cajas de cartón, dejando que el tripulante fuera a estacionar el vehículo y mientras se colocaron en el espacio triangular que conforma las calles 20 de Enero y 16 de Septiembre, abriendo las cajas que contenían tortas y sándwiches para regalar también a quienes así lo solicitaran y se acercaran.



No pude seguir esperando en el lugar pues tenía un compromiso urgente y mientras caminaba hacia el estacionamiento en donde ingresé mi auto, sentí un nudo en la garganta conmovido por el altruismo de que había sido testigo.



Sé que existen muchas formas de realizar ayuda hacia los demás, a veces con la simple dádiva desde el auto o caminando por las calles de una o dos monedas a algunos limosneros, hasta quienes periódicamente ayudan a asilos de ancianos, de niños huérfanos, conventos de religiosas o simplemente a la benemérita Cruz Roja, pero lo que esa noche observé me pareció extraordinario, porque de manera espontánea estas personas benefactoras, sin esperar reconocimiento alguno se organizan y ayudan al prójimo sin esperar nada a cambio.



Este episodio me hizo recordar también aquel abogado misterioso que año con año en la noche de Navidad se disfrazaba de Santa Claus y regalaba juguetes a los niños internados en el mismo Hospital General así como en las dos clínicas hospitalarias del IMSS.



Estas acciones engrandecen al ser humano y muestran a una sociedad, como la nuestra, los leoneses, que no está perdido todo que existe una esperanza de recomposición de nuestros valores y que pese a la degradación, violencia y rencor social en algunos estratos, así como a la ola criminal que crece y que pareciera ahogarnos, podremos vencerla multiplicando y enalteciendo estas conductas dignas de reconocimiento comunal y sin que para ello necesitemos para nada la actitud a veces indolente, a veces soberbia de los gobernantes, más ahora que se han tornado ambiciosos al extremo y ávidos de reelección o de ascender a mejores cargos desde el lugar que actualmente ocupan y en donde claramente el pueblo percibe su ineficiencia e ineptitud, salvo honrosas excepciones.





