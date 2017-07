Innovando con el agua

Bien mojados quedamos estos días con las lluvias torrenciales; parecía haber mucha, demasiada agua que la naturaleza por fin, nos regalaba el líquido que tanto escasea y que es hoy, por cierto, el gran dolor de cabeza de León.



Las lluvias torrenciales, hijas del cambio climático, nos mostraron que no tenemos la cultura del ahorro, del aprovechamiento, de la captación del agua de lluvia.



El 90% del agua que cayó en León en estas semanas se fue por el Río de los Gómez y no la volveremos a ver, pues desembocará en el Océano Pacífico. No la pudimos captar para cuando nos haga falta el resto del año.



Les diré por qué: proteger el Valle de Señora y, su recurso más escaso, el agua, no es solo asunto de coherencia en nuestra vida diaria, sino -en el caso de las políticas públicas-, de nuevos paradigmas para plantear los problemas y resolverlos.



Hay dos grandes enfoques para resolver el problema del agua en el mundo: el primero es explotar más las aguas subterráneas (mantos freáticos) y construir también presas (tecnología ya obsoleta) y, por otro lado, desarrollar tecnología para el reciclamiento y uso eficiente del líquido.



El primero es el que desarrollaron los egipcios construyendo la Gran Presa de Asuán; el segundo es el que aplicaron los israelitas, poseedores de las mayores industrias del agua.



La presa el Zapotillo ya construida en los Altos de Jalisco con un rechazo social enorme de nuestros vecinos hacia nosotros, vendría a resolver a largo plazo el problema del agua potable para León y se ha topado con enormes problemas legales y administrativos.



El proyecto se basa en la idea de buscar la cuenca más cercana y canalizar su agua por bombeo hacia una ciudad sedienta como la nuestra. El paradigma de hacer presas contrasta con el paradigma del aprovechamiento del agua.



El primero falló hace 50 años en la ciudad de México: traer agua de donde sea, a cualquier costo, por lejos que esté.



Así, el Sistema Cutzamala dio de beber a la gran urbe azteca, pero a costa de destruir y secar los ecosistemas del estado de México. Este esquema es caro, aunque es técnicamente posible.



El problema es el costo creciente y la sustentabilidad de los ecosistemas de donde se trae y después trasladar a los usuarios el costo enorme por la construcción de presas y tuberías, así como los gastos energéticos.



En el libro “León 2030: la ciudad posible”, considero tres escenarios de actividad económica, pero en todos, la restricción en nuestro crecimiento es el agua. La alternativa la dibujó siempre don Jorge Arena Torres Landa: es la Sierra de Lobos, en lo que él llamó por décadas “el tinaco de León”.



Esto es, “sembrar el agua” en las partes altas reforestando como él lo hizo por años. Esta solución incluye además optimizar el agua que tenemos y aumentar nuestra capacidad de reciclamiento.



Esto se complementa con tarifas altas para disminuir consumos y con un eficiente organismo administrador de clase mundial como es SAPAL.



Es cierto que tenemos uno de los consumos per cápita más bajo del País (120 a 150 litros por persona diarios), pero también es cierto, que, al ser una ciudad con poca agua, podríamos tener consumos todavía menores.



Para disminuir más los consumos, tendríamos que construir pozos de absorción para captar agua de lluvia y recargar el acuífero; transformar a SAPAL en promotor de incentivos fiscales para quienes ahorran comprobadamente en sus consumos y para quienes recilclan.



Generar ingresos prestando a los consumidores con créditos blandos para construir sistemas ahorradores (el Banco SAPAL); tarifas especiales para grandes consumidores de agua: clubes y universidades que no reciclan.



Penalización por el uso de agua potable para áreas verdes como campos de golf; aumento de la capacidad instalada de plantas de tratamiento particulares; préstamos de SAPAL para construcción de vivienda al incluir dispositivos ahorradores de agua, de captación de agua de lluvia; separación obligatoria de aguas grises de negras.



Financiamiento de SAPAL a cuenta de pagos, para la construcción de plantas de tratamiento en fraccionamientos de la zona poniente de la ciudad donde viven las familias de mayores ingresos y cuyos consumos per cápita de agua son cinco veces mayores al promedio de la ciudad.



Como sociedad podemos en el futuro: recuperar el tinaco natural de la ciudad reforestando la Sierra de Lobos, y las mesas de Ibarrilla y de la Virgen. Deberemos hacer: Legislaciones municipales orientadas al estímulo fiscal para proyectos ahorradores; inversión en desarrollos tecnológicos.



Creación de una carrera técnica en aprovechamiento y uso eficiente del agua; trabajo con colegios profesionales y con asociaciones gremiales como plomeros para que ellos tengan “bonos profesionales” en campañas de ahorro y no solamente de reparación de instalaciones hidro sanitarias.



Trabajo con empresas locales que comercializan muebles de baño y materiales de plomería para promover productos de uso eficiente; financiamiento para la instalación masiva de dispositivos de ahorro en llaves y regaderas.



Involucrar más a la sociedad y escuelas en las campañas para evitar desperdicios; sostener los proyectos de reducción de pérdidas en la red que tiene SAPAL; trabajar el concepto de “bonos ecológicos” donde organismos internacionales financian a empresas intensivas en consumo de agua.



Pozos de absorción, bordos en las partes altas de la sierra; techumbes en estacionamientos enormes como los de Plaza Mayor (con trampas de aceite) y aumentar las pruebas pilotos de pozos de absorción como en la estación de transferencia Delta.



Sería la diferencia entre ser “minero” (el que busca agua y la explota) y ser “sembrador” de agua (el que tiene poca agua y la infiltra). Son dos enfoques diferentes; nada que ver lo uno con lo otro.



Este es el nuevo, el indispensable enfoque: la solución sustentable e innovadora al problema del agua en León está en la sierra, donde el bosque forma nubes.



La insistencia-terquedad ciudadana por el cuidado del agua tiene algunas veces su recompensa cuando la autoridad municipal tiene sensibilidad y pone su voluntad para hacer realidad buenas ideas.



Estos días de lluvia habrá una campaña de reforestación de la Sierra de Lobos. Se trata en realidad de “sembrar agua”, de plantar árboles para infiltrar agua de lluvia y así recargar los mantos freáticos.



La solución es local, es nuestra, no le demos vueltas: es la Sierra de Lobos.

