La Olla: Gracias Mayra Enríquez

Sentida despedida a la ‘Dama de Hierro’



La partida de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, es una pérdida para la política.



Se va una militante del PAN valiosa, pero además una política de verdad que extrañaremos.



A sus 46 años Mayra había sido regidora, síndico, diputada local, secretaria de Ayuntamiento y actualmente diputada federal. En ningún cargo pasó desapercibida.



“La Dama de Hierro” le decían en Palacio Municipal a la primera mujer Secretaria del Ayuntamiento.



Una simple frase cuyo significado explica el exalcalde Ricardo Sheffield, “Siempre al pie del cañón. Si la situación era complicada era la primera en estar al frente, no en correr”.



Con su pasión probada en la defensa de votos y campañas, desde jovencita ganó el respeto no sólo de sus compañeros panistas, sino de otros partidos políticos. En su larga trayectoria política nunca estuvo envuelta en escándalos.



Un video para recordarla que subió el PAN de Guanajuato a Facebook a las pocas horas sumaba miles de visitas.



El cáncer de mama le apareció en 2007 y ganó una primera batalla; hace un año le regresó y luchó hasta el final contra la enfermedad, pero nunca dejó de cumplir con sus obligaciones en el Congreso de la Unión.



En 2012 y 2015 alzó la mano para ser candidata a la Alcaldía de León, tuvo una aguerrida contienda con Miguel Salim y esperó con paciencia y disciplina otra oportunidad, sin embargo Miguel Márquez optó por lanzar a Héctor López.



Para las mujeres de la política abrió brecha cuando no había cuotas de género, se ganó cada cargo público con méritos propios y su capacidad y empeño era reconocido también por sus adversarios.



El priísta embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra, le escribió un mensaje: “Me duele lo de @menriquezv fuimos compañeros legisladores. Una opositora inteligente, trabajadora y leal”. También la despidieron otros como la diputada local del Partido Verde, Beatriz Manrique.



Le enviaron condolencias el presidente de México Enrique Peña y su amiga Margarita Zavala, entre muchos más.



Se le recuerda en la crisis económica de 1994 y 1995, junto con su esposo Alberto Cifuentes encabezando el movimiento “Salvemos nuestra casa”, en apoyo a quienes perdían su patrimonio.



Como Diputada federal desde un principio pidió participar en comisiones importantes: la de Seguridad Pública de la que era Secretaria, la de Transparencia y Anticorrupción, y también la de Justicia.



Defendió como nadie la implementación de un Mando Mixto Policial que fortaleciera las capacidades de las policías municipales y estatales en colaboración con las fuerzas federales, tema que por cierto se mantiene ‘congelado’, lo mismo que la Ley de Seguridad Interior para normar la actuación de las Fuerzas Armadas. Y participó en la discusión para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción.



En lo local este año apareció para pedir cuentas de los resultados del programa de Seguridad “Escudo”.



“Fue un programa para blindar al estado, que incluía labores de inteligencia y no permitir que el crimen organizado entrara a la entidad, a todas luces eso ha sido rebasado y hace falta un replanteamiento de la estrategia y un informe de qué pasó con Escudo, qué falta o qué va a cambiar para que realmente sea efectivo”, comentó en febrero en una entrevista.



También se sumó a la iniciativa del góber Miguel Márquez para pedir que se reforme el artículo 19 de la Constitución y así asegurar prisión preventiva de oficio a los procesados por la portación de armas de fuego, pero fue tajante en que no todo el problema está en una reforma legal, sino en la chamba de autoridades de Seguridad Pública del Estado y de la Federación, y en las procuradurías de justicia.



En el caso de la tragedia del asesinato de niños en San Miguel de Allende se pronunció por pedir que la PGR atrajera la investigación y que interviniera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



Más allá de color de su partido, Guanajuato necesita de más mujeres políticas como Mayra Enríquez.



Ahora entrará en funciones su suplente, una joven panista irapuatense de nacimiento y leonesa de adopación, María Olimpia Zapata.





Sistema Estatal Anticorrupción, nombramientos claves



Al Sistema Estatal Anticorrupción le llegó su hora, es el momento de ponerlo en marcha.



El debate está latente en que si la legislación nacional y local es limitada, que si servirá de algo. No hay, como siempre cuando se trata de la lucha anticorrupción, muchos elementos para ser optimistas. Lo que sí es que la realidad de qué tanto avancemos la sabremos cuando el Sistema se ponga a funcionar.



Lo que sigue ahora son los nombramientos claves de quienes aplican las leyes, sin eso nada sirve.



Uno es el Fiscal General, y ahí sí que uuurge otra reforma legal constitucional para eliminar el famoso “pase automático” que en lo local quedó igual que como está en lo federal, es decir, que el actual Procurador de la República y el Procurador en Guanajuato sean los primeros fiscales ‘autónomos’. De ellos dependerá la Fiscalía Anticorrupción y la de Delitos Electorales, y como quedó pues no sirve.



El presidente Enrique Peña envió desde el año pasado una iniciativa para borrar ese pase, pero extrañamente la mayoría que tiene su partido y el Verde no ha empujado el tema, y el tiempo se agota.



En el Congreso de la Unión ya terminó el periodo de sesiones, no han convocado a un extraordinario, el Fiscal General entrará en función para 2018 y del Fiscal Nacional Anticorrupción el nombramiento está atorado ante la presión social de que haya una reforma en serio para dar autonomía a las fiscalías.



En Guanajuato la oposición, que en un inicio se sumó a la explicación de no poder hacer otra cosa con el nombramiento del Fiscal General porque así estaba lo federal y podría ser inconstitucional, ya está preparando una iniciativa para adelantarse y cerrarle a Carlos Zamarripa la puerta de otros nueve años.



Lo otro que sigue para Guanajuato es nombrar a su Fiscal Anticorrupción. La Ley del Ministerio Público que recién se aprobó prevé que en 30 días el Ejecutivo emita el Decreto de creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en tanto se designe un titular tomará provisionalmente el encargo el actual Fiscal Especializado en Delitos cometidos por Servidores Públicos, Navigio Gallardo.



Pero no durará mucho, una vez expedido el decreto de creación el Congreso cuenta con 90 días hábiles para designar al titular de la Fiscalía Anticorrupción, luego de hacer una convocatoria abierta se presentan al Pleno hasta tres candidatos con perfil para que las dos terceras partes presentes lo elijan. El Gobernador pueda objetar el nombramiento dentro de 10 días siguientes y el Congreso nombrar otro.



Ya es un avance entonces que ese Fiscal lo nombre el Congreso y no meta mano el Ejecutivo. Aunque el Procurador puede remover al Fiscal Anticorrupción, y el Congreso puede objetar ese nombramiento.



Pero todo está atado hasta el 2018 que se dé la declaratoria de autonomía de la Fiscalía General.



Otros nombramientos claves son los 5 nombres del Comité de Participación Ciudadana del Sistema. Para elegirlos se va a instalar un Comité de Selección cuyo registro de aspirantes cierra este lunes y en una sesión de periodo extraordinario el 17 de julio el Congreso habrá de conformarlo y lanzar la siguiente convocatoria pública para recibir las propuestas para el Comité de Participación Ciudadana.



También está pendiente el nombramiento del Magistrado Especializado en materia de corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, que sin embargo quedó atado a la propuesta única del Ejecutivo.



Algo de lo que ya se aprobó fue la designación por las 2/3 partes del Congreso de los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos de la entidad. Ya veremos sus resultados.



La legislación como está incluye avances como: la designación de los contralores internos de organismos autónomos; la ratificación del titular de la Secretaría de la Transparencia por 2/3 partes del Congreso, a propuesta del Ejecutivo; el requisito de la neutralidad política en los funcionarios del Sistema; la obligación constitucional de la declaración tres de tres de todos los servidores públicos.



Hay otros temas que planteaba la propuesta de la diputada local del PRI, Arcelia González, que no caminaron y que la oposición tendrá que insistir después en poner a la mesa, como: modificar la Glosa del Informe de Gobierno que hoy de casi nada sirvel; despolitizar el Poder Judicial; la aprobación del presupuesto por las 2/3 partes del Congreso; incluir la figura de revocación de mandato por consulta popular.



Pero algo en lo que si ya no pueden esperar es la reforma a la Ley de Fiscalización para darle autonomía operativa a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). La presentó desde finales del 2016 la priísta Lupita Velázquez pero todavía no se discute, y deber ser parte del Sistema.



Tampoco se revisa una reforma al nombramiento de Contralor Municipal que por primera vez se abrió a una consulta y se le quitó a la propuesta de la primera minoría, pero cuyo contrapeso se puso en duda.



El diseño del Sistema Anticorrupción está en la cancha de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y serán los primeros obligados en poner lupa para que funcione. La presidenta es la panista leonesa Libia García; secretario Jorge de la Cruz (PRI); y vocales: Beatriz Hernández (PAN), Verónica Orozco (PAN), Memo Aguirre (PAN), Arcelia González (PRI) y Beatriz Manrique (PVEM).



La inseguridad y la corrupción son los dos grandes cánceres de México, en eso deben de trabajar todos.





Márquez se enoja



El enojo público del Góber en contra de Pemex por el ‘plantón’ en la reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad, no es usual, pero era buen momento de ‘ponerse los guantes’.



En casi cinco años no se recuerdan reclamos del Mandatario a funcionarios federales. En todo momento ha mantenido una relación institucional con el presidente Enrique Peña y su gabinete, pero es natural que a la hora de ejercer el Gobierno, y entre opositores, no todo es ‘miel sobre hojuelas’.



Márquez difícilmente repetirá ese tono de enojo con el Gobierno federal. El viernes prácticamente no le quedó de otra pues Guanajuato está en el ojo del huracán a nivel nacional por ser líder en el robo de combustible, el Gobernador dice que no le rehuyen a entrarle al problema, pero sin Pemex no pueden.



Y no es que la reunión del viernes fuera a ser determinante si estuvieran sentados o no el director general de Pemex, José Antonio González, o alguno de sus funcionarios de primer nivel, pero en política la forma es fondo, y luego de la visita del 23 de junio pasado de González Anaya y el compromiso de evaluar cada 15 días los avances, se trataba de una señal de voluntad para caminar.



De hecho los directivos de Pemex ahora y antes nunca han estado sentados en el Grupo de Coordinación de Seguridad, ni siquiera el responsable de la refinería Antonio M. Amor de Salamanca. Ahí están el Ejército, la Policía Federal, la PGR, el CISEN, y las autoridades estatales, todos coordinados por el gobernador Márquez y donde toman las decisiones estratégicas para operar.



Y la preocupación no es para menos, de Salamanca Guanajuato nacen las venas del sistema de ductos que comunica a Tula Hidalgo, Morelia Michoacán, y a estados como Jalisco y Zacatecas. En lo local cruza en lo principal por comunidades de Irapuato, Silao, Salamanca, Villagrán, Apaseos, Jerécuaro.



El Grupo de Coordinación presume este año 4 millones de litros recuperados, pero el delito no para.



Ahí es donde entra la responsabilidad de Pemex, y otras instancias como la Secretaría de Hacienda, en la inteligencia para detectar cuánto combustible sale, dónde lo roban, y quién lo está comprando. Ya veremos si la llamada de Pepe Toño a Márquez fue para salirle a la bronca mediática, o cierran filas.



Al mismo tiempo que Márquez se desahoga tendrá que ser autocrítico y revisar lo que están haciendo y lo que todavía pueden hacer.



Pero no es el único tema en que Márquez percibe desinterés de la Federación, y tendrá que apretar. Le desespera el abandono de la Gendarmería cuyos elementos en Guanajuato apenas y se cuentan; el Plan Salamanca para atender la contaminación que ya cumplió un año y urge acelerar; y ni qué decir del atorón del acueducto de El Zapotillo y la visita pendiente del director de Conagua, Roberto Ramírez.