¡Norberto Rivera, el infierno te espera!

El arzobispo y cardenal fue un hombre poderoso e influyente, todavía viaja en helicóptero, amasó una enorme fortuna, se codeaba con funcionarios públicos y grandes personajes; pero según las versiones de algunos obispos, no goza de ninguna simpatía del Papa y sus relaciones son tensas, situación muy notoria durante la visita de Francisco a México.



Pero el cardenal Norberto Rivera Carrera ya no tiene quién le escriba. Vive la soledad política en el crepúsculo de su larga trayectoria, marcada por escándalos y claroscuros. Lejos están los tiempos en que a Norberto lo arropaban poderosos actores religiosos que lo encumbraron en los peldaños más altos de la jerarquía católica mexicana.



Recientemente los ex legionarios Alberto Athié y José Barba presentaron una denuncia penal ante la PGR en contra de Norberto Rivera por el encubrimiento de los actos criminales contra menores, de al menos 15 sacerdotes pedófilos. La Procuraduría General de la República (PGR) admitió a trámite la denuncia por presunta complicidad y encubrimiento del Cardenal.



Los mentores del cardenal Rivera fueron nada menos que Marcial Maciel y Girolamo Prigione, respaldados por otro sinvergüenza, el entonces secretario de Estado del Vaticano, Ángelo Sodano, el zar de la construcción en Italia, asociado a la mafia y quien recibía jugosos sobornos de parte de Maciel.



Girolamo Prigione, gran operador político para Carlos Salinas, fue el que formó el famoso Club de Roma, que utilizaba la rudeza para hacer presión, ensanchar sus intereses y hacer alianzas políticas y financieras con los poderes fácticos de México. El Club de Roma, nombrado así irónicamente, definía a un pequeño grupo de obispos que ambicionaban poder y control eclesial, aliados al respaldo recibido de Roma.



Esta organización representaba la élite de altos prelados, entre los que se encontraban los cardenales Juan Jesús Posadas Ocampo, prestamista y ligado a grupos de poder, que fue asesinado por narcos; Norberto Rivera, hombre frívolo, multimillonario, acusado penalmente de varios delitos; el obispo Onésimo Cepeda, “riquísimo hombre de negocios, que ha conocido casi todos los pecados y al que le encantan las mujeres”, como él se autodefine, y que fue acusado de robar los valiosísimos cuadros artísticos de la señora Olga Azcárraga.



También eran parte del Club: Sandoval Íñiguez, multimillonario, investigado por la PGR por lavado de dinero y asociación delictuosa con el zar del juego en México, José Ma. Guardia; Marcial Maciel, pedófilo, explotador de mujeres de edad madura multimillonarias, que logró hacer un sucio imperio económico, financiero y político; Emilio Berlié al que cubrió vergonzosamente un sucio velo de relaciones turbias con donativos de grupos del crimen organizado en Tijuana.



Prigione fue la piedra angular de este cártel del Club de Roma, y fue vinculado, en diferentes momentos, a grupos del narcotráfico y del crimen organizado. De tal manera que los Arellano Félix, con la confianza que se tenían, lo buscaron para que fuera su intermediario ante el presidente Carlos Salinas de Gortari, luego del asesinato de Posadas Ocampo. Salieron de la nunciatura tranquilamente, con una impunidad negociada para ellos.



Norberto Rivera ya presentó su renuncia protocolaria debido a la edad de jubilación. Pronostican que le será aceptada de inmediato por el Papa. El Arzobispo primado y Cardenal está muy desprestigiado ante Roma y la opinión pública, debido a los constantes asuntos sucios en los que se ha visto envuelto; además, carece de carisma y ha sido el más impopular del que se guarde memoria.



Norberto Rivera Carrera encabezó la defenestración del anciano monseñor Schulenburg, cuyo pecado no fueron sus mujeres, los varios hijos o la fortuna que amasó, sino haber desconocido la existencia del indio Juan Diego, años atrás, en Roma.



Solo una mente perversa como la del Cardenal podía haberlo hecho de manera tan sucia, para controlar los cuantiosos recursos económicos que genera la Basílica de Guadalupe. Tenía todo estratégicamente planeado para el linchamiento y desatar el odium plebis contra el Abad. “¡Qué raro que nadie publique la fortuna inmobiliaria que tiene don Norberto!”, señalaron entonces a los medios fuentes que pidieron el anonimato.



Pero, la sucia lucha en los dominios del arzobispo primado de México no termina ahí: intriga, sangre y traiciones, elementos que no pueden faltar en un thriller, se presentan en la muerte de Jesús Guízar, canónigo de la Basílica. Según los enterados, Monseñor Guízar fue asesinado debido a que había enviado una carta al Papa Benedicto XVI.



Así las cosas, de manera naif, también tuvo a bien informarle al cardenal Rivera sobre la desaparición de cuatro cuentas bancarias en Estados Unidos que sumaban más de 60 millones de dólares, más un lote de joyas y cajas de centenarios… Agregó que el principal misterio de la Basílica no era la aparición de la Virgen, sino la desaparición de las enormes sumas de dinero que deja su culto.



Aguardaba el influyente canónigo Guízar una respuesta de Benedicto XVI, quien había sido su maestro en la universidad, cuando sus familiares lo encontraron molido a golpes e inconsciente en su cama. Fue llevado al hospital, donde murió en circunstancias extrañas. “La gente enviada por don Norberto nos insistió mucho en que cremáramos inmediatamente el cuerpo. Nos pareció muy sospechosa tanta insistencia de los enviados”, comentó la familia.



Con anterioridad, Guízar también había informado a Norberto sobre “las afiebradas bacanales del rector de la Basílica, Diego Monroy, rector nombrado y protegido por Norberto. “Las bacanales del Rector son en el segundo piso de la Basílica y siempre tiene a su servicio una pléyade de solteros afeminados. Pero su mancebo predilecto, ni hablar, sigue siendo Héctor Bustamante, a quien nombró tesorero y le dio todo el control de las riquezas del santuario”.



Los escándalos protagonizados por los políticos mexicanos, languidecen como pálidos cirios ante los de la jerarquía eclesiástica. La Basílica representa una mina de oro. Por ejemplo, Norberto Rivera vendió el copyright exclusivo de la imagen guadalupana en 125 millones de dólares a una empresa norteamericana y posteriormente a un chino que también lo demandó, argumentando un engaño.



Como si lo anterior fuera poco, el negocio de la Plaza Mariana fue muy lucrativo, se vendieron por anticipado 115 mil nichos que tendría la Plaza, en 5 mil millones de pesos, según la información proporcionada al Papa. Pero, nunca se informó sobre el destino de los miles de millones recaudados del negocio que hizo el Cardenal al alimón con el de las bacanales en la Basílica, Diego Monroy.



Pero, no hay nada que permanezca para siempre, el Cardenal hoy padece una soledad lastimera, vive su propio infierno, el desprendimiento de sus poderosas glorias mundanas; solo le acompañan un grupúsculo cortesano de curas y dos amigos multimillonarios: Carlos Slim y Olegario Vázquez Raña. “Rivera está pagando su soberbia con facturas feroces, no hay gratificación ni bonos; su ambición de grandeza la está pagando con muchas pequeñeces, sus victorias se convirtieron en derrotas, sus recuerdos en pesadillas y su riqueza en quiebra moral.” Bernardo Barranco.



¡Norberto Rivera, el infierno te espera!

Fuentes:



Periódico Milenio



Barranco Bernardo, Proceso