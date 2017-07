Duarte reclama a Tarek envío de recursos en supuesto audio

Este fin de semana, diversos medios difundieron un supuesto audio donde el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa reclama a Tarek Abdalá Saad cuando se desempeñaba como extesorero.

La molestia del ex gobernador de Veracruz fue porque no ha enviado los 'miles', así menciona en la grabación, donde además expresa que el dinero es solicitado por Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Oye Tarek, ¿Qué pasó? Me están hablando del PRI nacional porque quedé de hacerles llegar los recursos desde hace dos días y no les ha llegado nada. Háblale a Iván ¿dónde esta el recurso?, Los 'mil'. Puedo entender que se tarde pero no me digan que no llegó. Que si salieron de aquí las cajas de huevo porque sino me van a querer hacer de a chivo los tamales", señala Javier.

"Sí, vi los mensajes en la mañana, pero la verdad no entendí. Estaba esperando a verte en la comida, a Iván (López Fernández, excontrarlor del estado), cuando hable con él me encargo que lleguen los mil íntegros, ni un peso menos", respondió Tarek.

Antonio Tarek Abdalá Zaad es acusado por la La Fiscalía de Veracruz de estar vinculado con el desvío de recursos para beneficiar a empresas fantasmas de Javier Duarte