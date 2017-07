Lo golpearon brutalmente y ahora quiere cambiar el mundo

¡A cambiar el mundo! Las recomendaciones que da "Schuster" para acabar con la violencia.







1. NO AL EXCESO



"El alcohol te pone en situaciones de peligro y en un estado de vulnerabilidad en el que puedes tomar una pésima decisión. Con lo primero que juega es con el uso de razón, por eso, es la causa número uno de accidentes mortales en el País".







2. A LOS PAPÁS



"Un medio de prevención es la educación a los padres, porque algunos dedican el 90 por ciento del tiempo a trabajar y hacer dinero y a sus hijos, que son lo más importante, los ven una hora al día y se acabó; ese vacío se lo regresan al niño con dinero y ahí es donde vienen todos los problemas de escasez, prepotencia, inseguridad y diez mil cosas más".







3. A LOS JÓVENES



"Estamos acostumbrados a que los chavos salgan tres veces a la semana y, algunos, desde el miércoles. Hazlo una noche, diviértete y, al día siguiente, haz ejercicio, anda en bici, entrena para un triatlón, ahorra para un viaje, conoce México, vete a la península de Yucatán, haz un roadtrip con tus amigos, pero no gastes todo tu dinero en alcohol, es muy peligroso y, además, todos los domingos acabas con el mismo vacío".







4. APOYA A OTROS



"Para ayudar, debes hacerlo en tus primeros círculos; tratar bien a tu servicio, a los meseros, tu papá, mamá, hermanos y abuelos, porque de ahí se empieza. Me he alimentado de la filantropía y, la verdad, es que me da una satisfacción inigualable; comprarme algo nuevo me durará uno o dos días el gusto, pero saber hoy que un niño como Marcos de Dr. Sonrisas murió, pero yo fui parte de cumplirle un sueño, me llena de por vida".







5. NUNCA ES TARDE



"Probablemente, si no me hubieran pegado, mi papá no trabajaría en Convivencia Sin Violencia. Estoy seguro que de la golpiza que me dieron, se llevó una lección enorme que le hizo ponerse las pilas a los 50 años, así que nunca es tarde para empezar".

