Por menor violada, vecinos dañan combi buscando al culpable

En protesta por la denuncia de violación interpuesta por una adolescente en contra de un chofer que presuntamente labora en la Ruta Pegaso, que opera en el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz, vecinos de la colonia San Sebastián intentaron quemar una unidad de transporte público el jueves por la noche.



De acuerdo con información presentada en el noticiario "En Punto", de la periodista Denise Maerker, la noche del jueves ciudadanos retuvieron a tres conductores y sus unidades.



La semana pasada, en el mismo espacio de Noticieros Televisa, se supo del caso de la joven de 16 años de edad, quien abordó una combi que era manejada por su agresor, quien la llevó a la parte solitaria de un cerro y la violó.



Cabe mencionar que integrantes de la Ruta Pegaso dicen desconocer quién es el violador.



"Por el problema que tuvimos por la denuncia de la violación, me dañaron este vehículo que no tiene nada que ver", informó Guillermo Jiménez, representante de la Ruta Pegaso mientras mostraba una de sus combis, la cual estaba dañada, con los cristales y espejos rotos.



De acuerdo con la información de "En Punto", los choferes "pidieron el apoyo de la Fiscalía del Estado de México y lograron evitar mayores daños a la unidad, pues vecinos de la colonia San Sebastían pretendían quemarla".



En días pasados, representantes de la ruta entregó la documentación de sus 568 choferes y reiteraron que no reconocen al sujeto que aparece en el retrato hablado de la víctima.



Como parte de las revisiones, varias unidades fueron llevadas al corralón por falta de documentos, se indicó en el programa de Maerker.

Créditos para PyME - Desde $100 mil al 18% anual Crédito a 60 meses sobre saldo insoluto. Precalifica en línea, una alternativa para solicitar tu crédito