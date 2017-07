Hijo de Trump estuvo con abogada rusa por información de Hillary Clinton

Mundo

2017-07-09 19:33:19 | REDACCIÓN

El diario The New York Times reportó que el primogénito del presidente de EEUU esperaba "información comprometedora" sobre la ex candidata demócrata. Donald Trump Jr.

La reunión tuvo lugar en la Torre Trump de Nueva York el 9 de junio de 2016, poco después de que el actual mandatario obtuviera la nominación como candidato republicano.

El hijo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Jr., esperaba presuntamente obtener información sobre la ex candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, durante una reunión que mantuvo en junio de 2016 con una abogada rusa de nombre Natalia Veselnitskaya, con estrecha relación con el gobierno de Vladimir Putin. La información fue revelada a través del periódico norteamericano The New York Times. Según el diario neoyorquino, al hijo mayor de Donald Trump. le prometieron información sobre la ex secretaria de Estado antes de acceder a mantener el encuentro, al que asistió con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y su entonces director de campaña, Paul Manafort. La reunión tuvo lugar en la Torre Trump de Nueva York el 9 de junio de 2016, poco después de que el actual mandatario obtuviera la nominación como candidato republicano a la presidencia, según reveló el NYT.