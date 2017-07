‘¡Dios nos libre! de reelección de Lemus’

¡Dios libre a Celaya!, exclamó la regidora priísta, Montserrat Vázquez Acevedo, cuando se le preguntó sobre una posible reelección del alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo.





Agregó que los últimos 20 años han sido de rotaciones en los cargos públicos, por lo que Celaya necesita renovar no sólo su estructura gubernamental, sino administrativa.





“Lo ideal es la renovación del poder cada tres años para traer dinamismo, la alternancia, la limpieza, la depuración, y hoy Celaya requiere la alternancia”.





“No solamente la figura del Presidente (Municipal) y del Cabildo, requiere la alternancia política. Necesitamos renovar la estructura, no solamente gubernamentales, sino administrativas”.





El regidor tricolor Jorge Montes González, coincidió en que lo apropiado para Celaya es la alternancia.





Sostuvo que espera que la gente se acuerde el día de la elección, que el PAN no ha sabio gobernar Celaya, Municipio que no trabaja de manera independiente, sino por una línea del PAN y del gobierno estatal.



“La posibilidad de una reelección entra primero en el plano personal, no tengo ninguna opinión sobre la posibilidad o no de que Ramón Lemus se pretenda elegir”.





“Vamos a suponer que Lemus quiera ser candidato y ellos (PAN) no lo postulan, entonces significará que ni ellos mismos aprobaron el trabajo o la presidencia de Ramón Lemus, ni del PAN. Si ellos lo apoyaran, estarían convencidos de que su gobierno fue el adecuado y tendrán el respaldo popular”, indicó.