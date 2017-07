Duda PAN de reelegir a Ramón

El presidente municipal de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, no entra del todo en los planes del PAN para encabezar una candidatura y reelegirse en el cargo.



Aunque no descartó esta posibilidad, el presidente del Comité Directivo municipal del partido, Rainier Hernández Ruiz, se pronunció porque un nuevo personaje abandere al PAN.



Incluso Diego Sinhué, el virtual candidato a la gubernatura, ha dicho a sus cercanos que no cree conveniente que Ramón Lemus Muñoz Ledo busque la releección.



Al ser cuestionado respecto a qué tanto peso tendría la opinión del candidato a la gubernatura del PAN en la elección del candidato a la alcaldía, el líder municipal del PAN señaló que deben de ser los celayenses quienes lo escojan.



“Yo soy de la idea de refrescar en esta ocasión, tres años sí te desgastan de alguna manera y es ver cómo termina, habrá que platicarlo más de cerca con el Alcalde realmente hasta dónde está ese tema. Pero el que llegue alguien nuevo y refrescar, es la mejor opción”.



“Los celayenses nos tenemos que organizar entre nosotros mismos, es lo principal antes de cualquier otra situación, y creo que nosotros podemos sacar ese tema (elegir al candidato)”, sostuvo el líder panista.



Por otro lado, dijo que también se debe de tomar en cuenta el tema de la paridad, lo cual abre la posibilidad de elegir a una mujer como candidata.



En este sentido reconoció que la diputada Elvira Paniagua, quien se ha mencionado como una posibilidad, es una mujer valiosa para el partido, aunque hay más que tienen la posibilidad.



“Al final del trienio, se valorará lo que se está haciendo porque hay muchas obras que están comenzando y podremos dar un recuento de cómo se va manejando toda esa situación” expresó.



“Y cada quien es libre de decir que se quiere reelegir, habrá que ver lo de la paridad, no sabemos si en Celaya nos pueda tocar, que son 23 y 23 a nivel estado, no sabemos si pueda tocar una mujer”.



Agregó que hay comunicación con los grupos empresariales de Celaya, con quienes están encaminados por trabajar trabajo conjunto.

Créditos para PyME - Desde $100 mil al 18% anual Crédito a 60 meses sobre saldo insoluto. Precalifica en línea, una alternativa para solicitar tu crédito