‘Regaña’ Saraí a Rainnier

Las declaraciones de Rainnier Hernández, dirigente del PAN, sobre la posibilidad de reelegir a Ramón Lemus como alcalde, fueron irresponsables y demuestran poco conocimiento de los estatutos del partido.



Así lo consideró Saraí Nuñez Cerón, integrante del Comité Directivo Municipal del PAN y Consejera Estatal del partido.





Como parte del Comité Directivo Municipal, y en su quinto año como consejera estatal del PAN en Guanajuato e integrante de la Comisión de Orden del Consejo Estatal, Núñez reaccionó a las declaraciones del líder local del blanquiazul quien consideró que antes que reelegir al Alcalde, él es “de la idea de refrescar” al gobierno.





“Me sorprendieron las declaraciones del dirigente del Comité Municipal, y más porque estas declaraciones no corresponden a un dirigente; sí me parece irresponsable, teniendo en cuenta que en su momento es, por así decirlo, árbitro y en su momento estará tomando y dando las condiciones a lo que determine el consejo estatal y lo que pasará en el futuro, y al parecer con sus declaraciones da la impresión de que desconoce los estatutos que nos rigen y de entrada que aún no se define el método de elección, y el consejo estatal es quien decide”, expresó.





“El dirigente deberá ser más responsable y guardarse sus opiniones personales, y esperar a lo que manden los órganos dirigentes como lo es el Consejo Estatal y su Comisión Permanente”, puntualizó.



Sobre la posible reelección o no, Saraí Núñez externó que nada está dicho, pues será algo que se definirá por los distintos órganos del partido.





Núñez indicó que es importante para el partido que todos los militantes estén apegados a los estatutos y esperen los tiempos pertinentes.





Agregó que cualquier candidatura es posible, siempre y cuando se apegue a los lineamientos y métodos que un momento dado establezca el consejo del PAN.





“En un momento dado se hará el método de elección ya sea con las condiciones a la equidad de género, y quien rige al comité municipal no es el dirigente, sino el comité como un cuerpo colegiado, y no es momento de decir opiniones personales, todo para construir una base y seguir en el 2018 en el municipio”, indicó.





Y sobre si una mujer puede ser candidata o no, no descartó la idea, pues con la reforma al código electoral y ley general que ha establecido la posibilidad de participación de manera equitativa que es una oportunidad que se le da a las mujeres, el partido las acatará y no importa si es hombre o mujer, mientras sea apto y cumpla con el compromiso se contemplará.