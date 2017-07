No todos son malos

Indigna Secretario



El secretario de Seguridad Ciudadana, César Vázquez Rivera, aseguró que todas las personas que han sido asesinadas en Celaya contaban con antecedentes delictivos; en pocas palabras, que todos son criminales, por lo que los ciudadanos bien portados no corren ningún riesgo en Celaya.



“No hay riesgo, pueden ir tranquilamente. Todas estas personas (asesinadas) traen ya de antemano antecedentes de que han estado involucrados en algunos eventos… hasta ahorita no se han metido con ciudadano alguno. Más que nada es con la cuestión que ya tiene antecedentes, (esto) le puede dar una tranquilidad a la ciudadanía”, dijo Vázquez Rivera el lunes pasado.



Una declaración que causó no sólo polémica sino indignación entre la población en general, pero sobre todo de los familiares de los asesinados. Y es que, ¿en verdad tendrá toda la información requerida para afirmar que toooodos los asesinados tenían antecedentes criminales? Es algo imposible, porque ni las autoridades judiciales lo pueden determinar, porque unos ni siquiera han sido juzgados y sentenciados culpables.



Así lo aseveró la regidora priísta, Montserrat Vázquez, “es lamentable porque está juzgando sin tener la atribución para ello”. Además de que enfatizó la ciudad debería ser un lugar donde prevalezca la ley. “Esto no es territorio de nadie, donde se puedan hacer ejecuciones a manera discrecional y no hay justificación y el objeto del estado es garantizar la seguridad de los habitantes. No es su atribución y desvirtúa desde ahora la integración de la carpeta de investigación”.



El Secretario de Seguridad además dijo que lo que ocurre en Celaya es porque “están haciendo una limpia entre ellos. Hay que recordar que todas las víctimas que se han dado en estos eventos traen antecedentes penales, algunos han estado purgando condenas en los Ceresos”.



En redes sociales también indignaron sus palabras porque su mensaje deja ver varios problemas; primero, el de la criminalización de las víctimas, algo que deshonra sin sustento el nombre de los inocentes que han sido asesinados por estar en el lugar y momento equivocado y aflige más a sus familias, como si la pena de la pérdida no fuera suficiente; segundo, no reconoce el problema tan grave de inseguridad, tan sólo hay que ver que al 1 de julio, ya se habían cometido más asesinatos durante lo que va de esta administración, que en toda la pasada, es decir, mientras que durante los tres años del gobierno municipal 2012-2015, encabezado por Pérez Ordaz, en el municipio se registraron 220 asesinatos, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en un año con casi nueve meses, que lleva Ramón Lemus en el cargo, ya se habían cometido 225 asesinatos; tercero envía un mensaje erróneo e irresponsable a la ciudadanía de que sólo asesinan a quienes forman parte del crimen, por lo que pueden andar sin preocuparse; y cuarto la delincuencia sabe que puede hacer lo que le plazca porque la autoridad lo minimiza diciendo que se están matando “entre delincuentes que están haciendo una limpia”, como si estuviéramos bajo la ley del talión o en el viejo oeste.



Pese a tal absurdo, no es de sorprenderse, a principios de junio pasado, Vázquez Rivera, culpó a los medios de comunicación de “crear psicosis” en la ciudadanía con encabezados policiacos de hechos que no ocurren en Celaya y poner con “letras pequeñas” en dónde ocurren. Las dos declaraciones además de absurdas, evidencian que el Secretario más que reconocer la problemática, reparte las culpas.

Trabas en licitaciones



Dicen en los pasillos de la Presidencia Municipal de Celaya que el director de Servicios Municipales, Jesús Manuel Hernández Arias, anda poniendo sus trabas en las licitaciones tanto de camiones compactadores de basura por más de 7 millones y medio de pesos así como en el de barrido manual por casi por 2 millones de pesos. Se quejan de que pidieron características absurdas y especificaciones muy concretas a fin de beneficiar en camiones compactadores a empresas de Toluca y León y empresas celayenses que han trabajado bien parece que quedarían fuera. El hecho no ha pasado desapercibido para la oposición.

Venta sospechosa



El pleito al interior del Ayuntamiento por los terrenos que dolosamente los panistas aprobaron vender a la cuestionada empresa Coprise, propiedad del exoficial mayor, Jorge Solís, así como a José Alberto Montoya, aún no termina. Y si a eso le agregamos que hasta el fin de semana pasado los miembros de la Comisión de Hacienda que aprobaron la venta aún no firmaban el dictamen que ya estaba ¡aprobado!, no se ve por dónde. La regidora priísta, Montserrat Vázquez, ya prepara un recurso legal con el que pretende echar para atrás la venta, de los terrenos.



Como nos pudimos dar cuenta, la opacidad y las prisas provocaron varios tropiezos en los panistas, quienes ya casi casi entregaron los predios, y aún no completan el dictamen. Por cierto Coprice, situada en Crespo, tiene ya un historial de irregularidades, y aunque en su momento se contempló retirarle el terreno que ahora compran, el trato permaneció intacto.



En 2010, la Contraloría Municipal señaló que Coprice duplicó funciones de empleados de la entonces Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj), además incumplió con un contrato de 70 mil pesos. En 2012, el entonces titular de la dependencia, Héctor Román, fue amonestado, aunque sólo con un regaño, por contratar a la empresa. Así que entre opacidad, tropiezos e irregularidades, no sabemos en qué vaya a acabar esto. Dicen que lo que mal empieza mal termina.

Independientes,quieren



Los candidatos independientes quieren aparecer en Celaya. Grupos de asociaciones, ex funcionarios y ciudadanos que por separado han tratado de impulsar dicha figura ahora buscan unir fuerzas. Parece ser que alguien les dijo que por separado no lograrían mucho contra la maquinaria de los partidos políticos. Así que decidieron hermanarse.



Ya organizan un congreso, que vendría a ser una iniciativa inédita en la política de Celaya, hartos de PAN con lo mismo. Pocos nombres han salido a relucir de estos grupos que se han juntado para hacer uno. Uno de ellos es el del exdirector de la Policía Municipal, Jorge Acuña; también el exalcalde, Javier Mendoza Márquez. Otro que se ha caracterizado por criticar las decisiones fallidas en el tema de seguridad del Gobierno Municipal que se unió, se trata del capitán retirado del Ejército Mexicano, Armando Montiel. El presidente de Colonos de Valle del Real y excandidato a diputado por el PRD, Andrés Espinoza, también se unió, así como el activista, Octavio Arvizu. Otro invitado, al que casi no se le ha visto, pero como que está es el excandidato a la alcaldía por Morena, Antonio Chaurand. Por lo pronto, ya están organizando un congreso denominado Congreso Estatal de Independientes, el 9 de noviembre.



Ahí estarán invitados, el exsenador perredista, Armando Ríos Piter, quien como independiente busca la Presidencia de la República. Otro invitado será el diputado local de Jalisco, Pedro Kumamoto, quien aún no confirma su presencia. Como apoyo guanajuatense, hará su presencia el presidente municipal de Comonfort, Beto Méndez, quien es el primero en ganar una elección como independiente en 2015. Por lo pronto, el reto se ve complicado que alguien realice la osadía de sacar al PAN de Celaya. Los ciudadanos tienen la última palabra.

Márquez se enoja



El enojo público del Góber en contra de Pemex por el “plantón” en la reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad, no es usual, pero era buen momento de “ponerse los guantes”.



En casi cinco años no se recuerdan reclamos del Mandatario a funcionarios federales. En todo momento ha mantenido una relación institucional con el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, pero es natural que a la hora de ejercer el Gobierno, y entre opositores, no todo es “miel sobre hojuelas”.



Márquez difícilmente repetirá ese tono de enojo con el Gobierno federal. El viernes prácticamente no le quedó de otra pues Guanajuato está en el ojo del huracán a nivel nacional por ser líder en el robo de combustible. El Gobernador dice que no le rehuyen a “entrarle al problema”, pero sin Pemex no pueden.



Y no es que la reunión del viernes fuera a ser determinante si estuvieran sentados o no el director general de Pemex, José Antonio González, o alguno de sus funcionarios de primer nivel, pero en política la forma es fondo, y luego de la visita del 23 de junio pasado de González Anaya y el compromiso de evaluar cada 15 días los avances, se trataba de una señal de voluntad para caminar.



De hecho los directivos de Pemex ahora y antes nunca han estado sentados en el Grupo de Coordinación de Seguridad, ni siquiera el responsable de la refinería Antonio M. Amor de Salamanca. Ahí están el Ejército, la Policía Federal, la PGR, el CISEN, y las autoridades estatales, todos coordinados por el gobernador Márquez y donde toman las decisiones estratégicas para operar.



Y la preocupación no es para menos, de Salamanca nacen las venas del sistema de ductos que comunica a Tula, Hidalgo, Morelia, Michoacán, y a estados como Jalisco y Zacatecas. En lo local cruza en lo principal por comunidades de Irapuato, Silao, Salamanca, Villagrán, Apaseos, Jerécuaro.



El Grupo de Coordinación presume este año 4 millones de litros recuperados, pero el delito no para.



Ahí es donde entra la responsabilidad de Pemex, y otras instancias como la Secretaría de Hacienda, en la inteligencia para detectar cuánto combustible sale, dónde lo roban, y quién lo está comprando. Ya veremos si la llamada de Pepe Toño a Márquez fue para salirle a la bronca mediática, o cierran filas.



Al mismo tiempo que Márquez se desahoga tendrá que ser autocrítico y revisar lo que están haciendo.



Pero no es el único tema en que Márquez percibe desinterés de la Federación, y tendrá que apretar. Le desespera el abandono de la Gendarmería cuyos elementos en Guanajuato apenas y se cuentan; el Plan Salamanca para atender la contaminación que ya cumplió un año y urge acelerar; y ni qué decir del atorón del acueducto de El Zapotillo y la visita pendiente del director de Conagua, Roberto Ramírez.

Sistema Anticorrupción: nombramientos claves



Al Sistema Estatal Anticorrupción le llegó su hora, es el momento de ponerlo en marcha.



El debate está latente en que si la legislación nacional y local es limitada, que si servirá de algo. No hay como siempre cuando se trata de la lucha anticorrupción, muchos elementos para ser optimistas. Lo que sí es que la realidad de qué tanto avancemos la sabremos cuando el Sistema se ponga a funcionar.



Lo que sigue ahora son los nombramientos claves de quienes aplican las leyes, sin eso nada sirve.



Uno es el Fiscal General, y ahí sí que uuurge otra reforma legal constitucional para eliminar el famoso “pase automático” que en lo local quedó igual que como está en lo federal, es decir, que el actual Procurador de la República y el Procurador en Guanajuato sean los primeros fiscales “autónomos”. De ellos dependerá la Fiscalía Anticorrupción y la de Delitos Electorales, y como quedó pues no sirve.



El presidente Enrique Peña Nieto envió desde el año pasado una iniciativa para borrar ese pase, pero extrañamente la mayoría que tiene su partido y el Verde no ha empujado el tema, y el tiempo se agota.



En el Congreso de la Unión ya terminó el periodo de sesiones, no han convocado a un extraordinario, el Fiscal General entrará en función para 2018 y del Fiscal Nacional Anticorrupción el nombramiento está atorado ante la presión social de que haya una reforma en serio para dar autonomía a las fiscalías.



En Guanajuato la oposición, que en un inicio se sumó a la explicación de no poder hacer otra cosa con el nombramiento del Fiscal General porque así estaba lo federal y podría ser inconstitucional, ya está preparando una iniciativa para adelantarse y cerrarle a Carlos Zamarripa la puerta de otros nueve años.



Lo otro que sigue para Guanajuato es nombrar a su Fiscal Anticorrupción. La Ley que recién se aprobó prevé que en 30 días el Ejecutivo emita el Decreto de creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en tanto se designe un titular tomará provisionalmente el encargo el actual Fiscal Especializado en Delitos cometidos por Servidores Públicos, Navigio Gallardo.



Pero no durará mucho, una vez expedido el decreto de creación el Congreso cuenta con 90 días hábiles para designar al titular de la Fiscalía Anticorrupción, luego de hacer una convocatoria abierta se presentan al Pleno hasta tres candidatos con perfil para que las dos terceras partes presentes lo elijan.